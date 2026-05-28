Лидеры ЕАЭС обсудят вопрос участия Армении в союзе, сообщил Ушаков - РИА Новости, 28.05.2026
12:49 28.05.2026
Лидеры ЕАЭС обсудят вопрос участия Армении в союзе, сообщил Ушаков

Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Архивное фото
  • Лидеры ЕАЭС в пятницу обсудят вопрос дальнейшего участия Армении в организации на заседании Высшего евразийского совета.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Лидеры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудят вопрос дальнейшего участия Армении в ЕАЭС в пятницу, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Завтра будет заседание Высшего евразийского совета. Я считаю, что этот вопрос в той или иной степени будет обсуждаться", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, каков российско-казахстанский консенсус по поводу участия Армении в ЕАЭС.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. Главу государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук и девять федеральных министров. Президент также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.
В миреАрменияАстанаРоссияЮрий УшаковАлексей ОверчукЕвразийский экономический союз
 
 
