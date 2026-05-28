Лидеры ЕАЭС обсудят вопрос участия Армении в союзе, сообщил Ушаков

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Лидеры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудят вопрос дальнейшего участия Армении в ЕАЭС в пятницу, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. Главу государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук и девять федеральных министров. Президент также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.