Армения свободна в выборе пути на Запад — ценой потери государственности

Россия просит Армению определиться — она идет в Евросоюз или остается в Евразийском экономическом союзе . Просит настойчиво, в том числе на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое сегодня и завтра пройдет в Астане . Еще несколько недель назад Владимир Путин публично напомнил Николу Пашиняну о том, что совместить участие в двух экономических объединениях не получится. Хотя это и так всем понятно. Армянское руководство тянет с ответом — тем более что через десять дней пройдут парламентские выборы, по итогам которых действующий премьер рассчитывает сохранить власть. То, что Россия требует определиться с направлением движения, армянские власти расценивают как давление на избирателей: вот, Москва хочет, чтобы народ проголосовал против Пашиняна и сменил власть. Но все гораздо проще — Россия хочет, чтобы армяне определились с тем, кто они и куда они идут. Россия не давит, она просто напоминает армянам об их собственной истории, об их настоящем — и просит определиться с будущим. Это ведь и должно волновать сам армянский народ?

Конечно. Тем более что он очень гордится своей древней историей и великими людьми, к нему принадлежащими. Вот только история армянской государственности была очень давно, а новая насчитывает всего 35 лет. Хотя почему 35? Было еще семь десятилетий до этого, когда Армения имела свою государственность — пару лет вне России, а потом в составе единого с ней государства. Это была первая армянская государственность даже не за много столетий, а за более чем тысячелетний период — и появилась она благодаря России.

Нет, были, конечно, и те самые два года, 1918-1920, когда в ходе распада большой России возникла независимая Армения, ориентировавшаяся на Запад и рассчитывавшая еще и расшириться за счет распадавшейся Оттоманской империи. Но турки не захотели самоликвидироваться, западные союзники кинули, а большевики подобрали и присоединили обратно к России — красной, но все равно великой. Там и существовала армянская государственность — пока в конце 80-х армяне не стали одними из закоперщиков распада уже СССР . Случайно, потому что, в отличие от прибалтов (среди которых были сильны сепаратистские настроения), изначально не хотели отделяться от России, а думали просто переподчинить Армении Карабах, входивший в качестве автономии в состав Азербайджана . Но по ходу событий и независимости захотели, и Карабах отвоевали — и стали жить самостоятельно.

Ну как самостоятельно — с ориентацией на Россию и верой в свою способность вечно удерживать Карабах в своих руках. Хотя рассчитывать на это было абсолютно недальновидно: вся ситуация была подвешена в расчете на то, что "с нами же Москва, кто осмелится выступить против нас?". Но Москва как раз настойчиво и много лет предлагала договориться с Баку о будущем статусе Карабаха и возвращении для начала хотя бы части отторгнутых у Азербайджана территорий. Однако в Ереване не хотели никакого настоящего урегулирования, предпочитая просто тянуть время. Ну и дотянулись — до проигранной карабахской войны и бегства в Армению всего армянского населения несчастного Карабаха. Кто виноват? Конечно, Россия — ведь она не стала воевать с Азербайджаном за Карабах, не пригрозила Баку, не сохранила для Армении Карабах. То, что никто в мире не признавал Карабах частью Армении, включая саму Армению, как-то забылось, как и то, что настрой Азербайджана на реванш никогда не был секретом: Баку последовательно готовился к отвоевыванию потерянных земель.

Понятно, что вина за потерю Карабаха теперь перекладывается на Россию, но Москва виновата лишь в том, что в довоенный период недостаточно жестко подталкивала Армению к переговорам с Азербайджаном. А так вина за все лежит на властях самой Армении — нынешние, впрочем, даже находят плюсы в том, что карабахский вопрос теперь решен и закрыт. Армения свободна и может строить настоящее государство и идти куда хочет! Вот только что строить и куда идти?

География — это судьба, и если страна граничит в основном с тюркскими народами, то, значит, ей придется подлаживаться под них. Но один народ — турок — армяне десятилетиями обвиняли в геноциде, а второй — азербайджанцы — только что выиграл у них войну и настроен и дальше развивать свой успех (не военными, но экономическими и геополитическими методами), все более и более сближаясь с Турцией . Есть, правда, еще соседняя Грузия и соседний же Иран , но ставки на них Ереван не делает. Армения выбирает Запад — Европу США . Именно они должны обеспечить ей светлое будущее: евроинтеграция, то есть курс на вступление в Евросоюз, плюс американская геополитическая поддержка — вот что принесет Армении счастье. А помогут в этом большие и влиятельные армянские общины в Европе (в первую очередь во Франции ) и в США. Они пролоббируют, обеспечат поддержку ЕС и США — тем более что Запад сейчас очень заинтересован в Армении. С чего вдруг? Ну как же, такое важное место она занимает на карте: тут и логистические и нефтегазовые транскавказские потоки от Каспия к Черному морю , да и присмотр за враждебным для Запада Ираном удобный. Вот как повезло Армении — да и с турками она договорится, Запад ее поддержит.

Все это было бы замечательно, если бы не одно: а где тут Россия? А она больше не нужна Армении. Карабах не защитила, с Западом конфликтует. Ну и что, что в России живет больше армян, чем в самой Армении. Ну и что, что экономика республики завязана на Россию чуть менее чем полностью. Ну и что, что сама армянская государственность возникла благодаря России. Это все неважно, все вторично. Да и никуда эта Россия не денется, она ведь заинтересована в сохранении своего присутствия (в том числе военного) в Армении — так что будет, как и раньше, покупать коньяк и продавать газ. А Армения станет богатеть за счет связей сразу со всеми — с Европой, со Штатами, с Турцией, да и с Ираном с Россией. Ласковый теленок, как известно, двух маток сосет.

Но так не бывает — ни в жизни, ни в истории, ни в конкретной геополитической ситуации. То, что западный интерес к Армении имеет по большей части антироссийскую составляющую, ни для кого не секрет. В Армении рассчитывают на то, что Россия этого не понимает? Конечно, нет. Армяне — далеко не наивный народ. Но при всей кажущейся хитрости и продуманности они сейчас ведут себя крайне недальновидно.