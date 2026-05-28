"Нечего скрывать". Союзник России объяснил, почему хочет дружить с США

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Отношения c Вашингтоном вышли на новый исторический уровень, уверены в Ереване. Там рассчитывают на американские инвестиции, которые помогут укрепить мир и стабильность на Южном Кавказе. Между тем сближение с Западом способно привести к разрыву с ЕАЭС. Что происходит в Армении — в материале РИА Новости.

Историческая встреча

Госсекретарь США Марко Рубио, возвращаясь из Индии, на несколько часов остановился в Ереване, где его встретил глава МИД Арарат Мирзоян. Прием был теплый, но без красной дорожки, музыкантов и богатого стола, как обычно бывает на Южном Кавказе. Прямо в здании аэропорта дипломаты начали переговоры.

© REUTERS / Julia Demaree Nikhinson Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян подписали соглашение по критическим минералам и редкоземельным металлам

Общение продлилось около получаса, а затем в присутствии журналистов Рубио и Мирзоян подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства, рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках "Маршрута Трампа" (TRIPP) и меморандум об обеспечении поставок в области добычи и переработки критически важных минералов и редкоземельных элементов. Напомним: TRIPP пройдет в Сюникской области Армении вдоль границы с Ираном и соединит Баку с его эксклавом Нахичеванью.

"Не будет преувеличением сказать, что мы вступили в исторически беспрецедентный этап. <…> Сегодня мы с США смогли парафировать межгосударственное соглашение о проекте TRIPP. Мы ранее также подписали соглашения по ИИ и полупроводникам, ядерной энергетике, только что подписали новый документ о редкоземельных металлах", — отметил Мирзоян. По его словам, новые документы однозначно открывают перед Ереваном беспрецедентные возможности.

"Вы, премьер-министр Никол Пашинян и вся армянская команда прокладываете путь к более светлому и независимому будущему Армении. Мы рады и горды быть частью всего этого и готовы вместе делать больше", — подхватил Рубио.

© REUTERS / Julia Demaree Nikhinson Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян во время встречи

Тем временем представители оппозиции решили, что глава Госдепа прилетел в Армению, чтобы оказать поддержку правящему "Гражданскому договору" накануне парламентских выборов.

"Мое впечатление, что это часть предвыборной кампании. Предполагаю, что упорно хотят сделать все, чтобы Пашинян не проиграл выборы. Не вижу, чтобы у США были существенные интересы в Армении. Один интерес — взять под контроль границу с Ираном и досадить России, чтобы заменить Россию в регионе Турцией. Вытекает это из наших интересов? Думаю, нет", — сказал второй президент республики Роберт Кочарян, возглавляющий альянс "Армения".

Бывший правозащитник и лидер партии "Крылья единства" Арман Татоян тоже полагает, что Пашинян в преддверии голосования рассчитывает на иностранную помощь. "Никол, сколько еще покровителей вам нужно, чтобы они пришли и спасли вашу избирательную кампанию? Сначала вице-президент США Джей Ди Вэнс, затем президент Франции Эммануэль Макрон, а теперь госсекретарь США Марко Рубио?" — задался вопросами оппозиционер.

Однако, по словам Мирзояна, дипломатические контакты Еревана никак не связаны с предвыборной кампанией. В то же время его удивило, что эта тема так волнует противников правительства.

Евразийский разворот

Тем временем власти России решили напомнить Еревану, что сближение с Западом может привести к разрыву с ЕАЭС и утрате привилегий, которые получает Армения.

"Видимо, он (Никол Пашинян. — Прим. ред.) считает нас лохами. При этом сам крупно ошибся в системе координат и проводит крайне опасный для своей страны курс. Вдумайтесь: в результате действий этого весьма специфичного человечка проиграет весь народ Армении, который лишится рынка России, всего ЕАЭС и выстроенных десятилетиями экономических связей", — заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Армению уже проинформировали о последствиях вступления в ЕС.

"В случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС российская сторона приостановит или денонсирует в одностороннем порядке соглашение между правительствами России и Армении о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов", — объяснила она.

В то же время Мирзоян уверяет, что о разрыве отношений речь не идет. Напротив, Ереван заинтересован в развитии партнерства с Москвой.

"Мы неоднократно заявляли, что поддерживаем и устанавливаем многочисленные партнерские, в том числе стратегические, отношения с разными странами. И никакие теоретически любые два союза не направлены против третьего партнера. То же самое касается стратегического партнерства с США, партнерства в рамках стратегической повестки между нами и ЕС. Ни одно из них не направлено против России. Наши повестки публичные, задокументированные, обнародованные", — подчеркнул глава МИД Армении.

На двух стульях

Заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов уверен, что дипломатическую активность Еревана следует рассматривать прежде всего в рамках предстоящих парламентских выборов. По словам эксперта, Пашинян хочет продемонстрировать избирателям эффективность своей многовекторной политики, а последуют ли за этим какие-то практические шаги, станет ясно уже после голосования.

"Пашинян принимает у себя западных лидеров и сам съездил в Россию. Таким образом он показывает, что может со всеми говорить на равных и добиваться каких-то преимуществ для Армении. Это важно для избирательной кампании "Гражданского договора", но пока неизвестно, что из этого получится после выборов. Очевидно, что в случае победы Пашинян продолжит выстраивать отношения с ЕС и США, но как это будет происходить, во многом будет зависеть от того, сколько мест в парламенте получит оппозиция", — говорит Муханов.

Научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян считает, что работа над реализацией проекта "Маршрут Трампа" пока носит больше медийное значение. Вместе с тем, отмечает он, подписанные уходящим правительством соглашения будут актуальны и для новых властей.

© AP Photo / Anthony Pizzoferrato Глава Евросовета Антониу Кошта, премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Ереване, 5 мая 2026 года

"В целом разговоры о выходе Армении из ЕАЭС не лишены оснований. На Западе не скрывают желания выдавить с Южного Кавказа Россию и доверить регион Турции. Кроме того, Пашинян говорил, что разрыв с ЕАЭС будет возможен в том случае, если Москва поднимет цены на газ, и мы видим, что в российской повестке этот вопрос появился", — поясняет эксперт.