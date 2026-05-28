Армения уведомила о нежелательности некоторых наблюдателей из России

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Армения уведомила о нежелательности включать ряд российских граждан в список наблюдателей на выборах в июне, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Списки российских наблюдателей были направлены в установленном порядке для проведения аккредитационных мероприятий - все как требовала армянская сторона. К сожалению, действительно армянские партнеры неформально уведомили о нежелательности включения ряда граждан России в состав миссии. Речь идет о трех депутатах Государственной Думы, представителя избиркома Карачаево-Черкесской Республики. Мы запросили причины, какую-то реакцию на этот счет. Официального ответа, в том числе относительно мотивов данного решения, из Еревана не получили", - сообщила она.