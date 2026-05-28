Армения уведомила о нежелательности некоторых наблюдателей из России - РИА Новости, 28.05.2026
16:10 28.05.2026
Армения уведомила о нежелательности некоторых наблюдателей из России

Захарова: Армения не хочет включать некоторых россиян в список наблюдателей

© Sputnik / Андраник Казарян | Бюллетени в одном из избирательных участков в Армении
Бюллетени в одном из избирательных участков в Армении. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армения уведомила о нежелательности включения ряда российских граждан в список наблюдателей на выборах в июне.
  • Официального ответа от Еревана относительно мотивов этого решения Москва не получила.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Армения уведомила о нежелательности включать ряд российских граждан в список наблюдателей на выборах в июне, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"Списки российских наблюдателей были направлены в установленном порядке для проведения аккредитационных мероприятий - все как требовала армянская сторона. К сожалению, действительно армянские партнеры неформально уведомили о нежелательности включения ряда граждан России в состав миссии. Речь идет о трех депутатах Государственной Думы, представителя избиркома Карачаево-Черкесской Республики. Мы запросили причины, какую-то реакцию на этот счет. Официального ответа, в том числе относительно мотивов данного решения, из Еревана не получили", - сообщила она.
В миреРоссияАрменияЕреванМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
