Захарова прокомментировала сотрудничество Армении с западными странами - РИА Новости, 28.05.2026
14:49 28.05.2026
Захарова прокомментировала сотрудничество Армении с западными странами

Флаг Армении. Архивное фото
  • Армения взаимодействует со странами Запада в областях, где ранее успешно сотрудничала с Россией, заявила Захарова.
  • По ее словам, связи с Москвой приносили Еревану прибыль и развитие.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Армения взаимодействует со странами Запада в тех областях, где традиционно успешно сотрудничала с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Они конкретно начинают взаимодействовать со странами Европейского союза, западной Европой в тех сферах, где традиционным, надежным и приносящим колоссальные бонусы самой Армении (партнером - ред.) была Москва. То есть ущерба от взаимодействия с Москвой в этих сферах нет - есть только прибыль, развитие, но при этом почему-то нас начинают замещать на этих треках", - сказала Захарова на брифинге.
