"Северсталь" продлила контракт с Аймурзиным
11:41 28.05.2026 (обновлено: 12:16 28.05.2026)
"Северсталь" продлила контракт с Аймурзиным

"Северсталь" продлила контракт с Данилом Аймурзиным на два года

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Череповецкая "Северсталь" продлила контракт с российским нападающим Данилом Аймурзиным, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Срок соглашения рассчитан на два года. В минувшем сезоне Аймурзин провел 69 матчей с учетом плей-офф и набрал 46 (15 голов + 31 передачи) очков.
Аймурзину 24 года. Он выступает за "Северсталь" с мая 2023 года, а ранее представлял уфимский "Салават Юлаев". Всего в КХЛ форвард провел 234 матча и совершил 168 (70+98) результативных действий.
