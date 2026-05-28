"Северсталь" продлила контракт с Аймурзиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Череповецкая "Северсталь" продлила контракт с российским нападающим Данилом Аймурзиным.
- Срок нового соглашения рассчитан на два года.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Череповецкая "Северсталь" продлила контракт с российским нападающим Данилом Аймурзиным, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Срок соглашения рассчитан на два года. В минувшем сезоне Аймурзин провел 69 матчей с учетом плей-офф и набрал 46 (15 голов + 31 передачи) очков.
Аймурзину 24 года. Он выступает за "Северсталь" с мая 2023 года, а ранее представлял уфимский "Салават Юлаев". Всего в КХЛ форвард провел 234 матча и совершил 168 (70+98) результативных действий.