Спецстойка "Аэрофлота" в Шереметьево зарегистрировала 366 многодетных семей

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В первый месяц работы специальная стойка "Аэрофлота" (№316) в аэропорту Шереметьево зарегистрировала 366 многодетных семей, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Еще до начала школьных летних каникул новая услуга показала востребованность среди наших пассажиров. С 27 апреля по 26 мая через данную стойку было зарегистрировано 366 семей — это 1859 пассажиров", - говорится в сообщении.

Рекорд установлен на рейсе SU1498 Москва-Грозный 20 мая — одновременно в путешествие отправились сразу пять таких семей (в каждой было от трех до пяти детей).

Топ-5 направлений, куда многодетные семьи летали чаще всего: Калининград — 198 пассажиров, Сочи — 171 пассажир, Грозный — 149 пассажиров, Махачкала — 104 пассажира и Владивосток — 78 пассажиров.