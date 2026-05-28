Рейтинг@Mail.ru
РЖД изменили правила продажи билетов в Абхазию россиянам до 14 лет - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:47 28.05.2026
РЖД изменили правила продажи билетов в Абхазию россиянам до 14 лет

РЖД: детям до 14 лет можно покупать билеты в Абхазию по свидетельству о рождении

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭлектропоезд "Ласточка" прибывает на железнодорожную станцию в Сухуме
Электропоезд Ласточка прибывает на железнодорожную станцию в Сухуме - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Электропоезд "Ласточка" прибывает на железнодорожную станцию в Сухуме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российским детям до 14 лет вновь можно купить железнодорожный билет в Абхазию по свидетельству о рождении.
  • Пропуск российских детей до 14 лет через границу в Абхазию по свидетельству о рождении будет сохранен до конца 2027 года.
  • Подтверждением гражданства в свидетельстве о рождении является соответствующий штамп.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россиянам до 14 лет вновь можно купить железнодорожный билет в Абхазию по свидетельству о рождении, сообщили в РЖД.
Ранее Погранслужба ФСБ РФ возобновила пропуск российских детей до 14 лет через границу в Абхазию по свидетельству о рождении, этот порядок будет сохранен до конца 2027 года. До этого решения билеты на поезд в Абхазию россиянам до 14 лет оформлялись только по загранпаспорту и по этому же документу осуществлялась поездка.
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
МВД рассказало о новых правилах пересечения границы для детей
26 декабря 2025, 18:48
"В соответствии с указанием президента РФ … до 31 декабря 2027 года организован пропуск в Республику Абхазию несовершеннолетних граждан РФ в возрасте до 14 лет по свидетельству о рождении с указанием наличия гражданства РФ", - говорится в сообщении РЖД.
В связи с этим, поясняет компания, оформление билетов для детей в возрасте до 14 лет на поезда, курсирующие в сообщении с Абхазией, можно осуществить, в том числе по свидетельству о рождении.
«
"Подтверждением гражданства в свидетельстве о рождении является соответствующий штамп", - отмечается в сообщении.
В настоящее время в сообщении с Абхазией курсируют следующие поезда: №925/926 и №929/930 "Диоскурия" Сириус – Сухум (отправляются и прибывают дважды в день круглогодично), №304/303 Москва – Сухум (круглогодичный поезд, отправляется летом каждый день, в осенне-зимний период – через день), №479/480 Санкт-Петербург – Сухум (курсирует в летний сезон каждый день и по отдельным датам в течение года).
Также в летний период через день в сообщении с Абхазией курсируют беспересадочные группы вагонов Мурманск – Сухум, Великий Новгород – Сухум, Псков – Сухум.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Россиянам до 14 лет потребуется загранпаспорт для полетов за рубеж
26 октября 2025, 17:05
 
АбхазияСухумРоссияРЖДФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала