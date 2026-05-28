РЖД изменили правила продажи билетов в Абхазию россиянам до 14 лет

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россиянам до 14 лет вновь можно купить железнодорожный билет в Абхазию по свидетельству о рождении, сообщили в РЖД.

В связи с этим, поясняет компания, оформление билетов для детей в возрасте до 14 лет на поезда, курсирующие в сообщении с Абхазией, можно осуществить, в том числе по свидетельству о рождении.