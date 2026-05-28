РЖД изменили правила продажи билетов в Абхазию россиянам до 14 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российским детям до 14 лет вновь можно купить железнодорожный билет в Абхазию по свидетельству о рождении.
- Пропуск российских детей до 14 лет через границу в Абхазию по свидетельству о рождении будет сохранен до конца 2027 года.
- Подтверждением гражданства в свидетельстве о рождении является соответствующий штамп.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россиянам до 14 лет вновь можно купить железнодорожный билет в Абхазию по свидетельству о рождении, сообщили в РЖД.
Ранее Погранслужба ФСБ РФ возобновила пропуск российских детей до 14 лет через границу в Абхазию по свидетельству о рождении, этот порядок будет сохранен до конца 2027 года. До этого решения билеты на поезд в Абхазию россиянам до 14 лет оформлялись только по загранпаспорту и по этому же документу осуществлялась поездка.
В связи с этим, поясняет компания, оформление билетов для детей в возрасте до 14 лет на поезда, курсирующие в сообщении с Абхазией, можно осуществить, в том числе по свидетельству о рождении.
"Подтверждением гражданства в свидетельстве о рождении является соответствующий штамп", - отмечается в сообщении.
В настоящее время в сообщении с Абхазией курсируют следующие поезда: №925/926 и №929/930 "Диоскурия" Сириус – Сухум (отправляются и прибывают дважды в день круглогодично), №304/303 Москва – Сухум (круглогодичный поезд, отправляется летом каждый день, в осенне-зимний период – через день), №479/480 Санкт-Петербург – Сухум (курсирует в летний сезон каждый день и по отдельным датам в течение года).
Также в летний период через день в сообщении с Абхазией курсируют беспересадочные группы вагонов Мурманск – Сухум, Великий Новгород – Сухум, Псков – Сухум.
