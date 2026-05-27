Зверев пробился в третий круг "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Зверев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв чеха Томаша Махача в матче второго круга.
- Соперником Зверева в третьем круге станет француз Кентен Гали.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Третья ракетка мира немец Александр Зверев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В матче второго круга Зверев (2-й номер посева) обыграл чеха Томаша Махача со счетом 6:4, 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 45 минут.
В третьем круге соперником Зверева станет француз Кентен Гали, который со счетом 6:4, 7:6 (7:4), 7:6 (10:8) обыграл соотечественника Уго Умбера (32).
Результаты других матчей:
- Джеймс Дакворт (Австралия) - Рафаэль Ходар (Испания, 27) - 1:6, 7:6 (7:5), 4:6, 3:6;
- Жуан Фонсека (Бразилия, 28) - Дино Прижмич (Хорватия) - 3:6, 4:6, 6:3, 6:1, 6:2;
- Лоренцо Сонего (Италия) - Томми Пол (США, 24) - 3:6, 2:6, 4:6;
- Каспер Рууд (Норвегия, 15) - Хамад Меджедович (Сербия) - 6:3, 6:2, 6:4.