23:25 27.05.2026 (обновлено: 00:07 28.05.2026)
Зверев пробился в третий круг "Ролан Гаррос"

Зверев обыграл Махача и вышел в третий круг "Ролан Гаррос"

  • Александр Зверев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв чеха Томаша Махача в матче второго круга.
  • Соперником Зверева в третьем круге станет француз Кентен Гали.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Третья ракетка мира немец Александр Зверев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В матче второго круга Зверев (2-й номер посева) обыграл чеха Томаша Махача со счетом 6:4, 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 45 минут.
В третьем круге соперником Зверева станет француз Кентен Гали, который со счетом 6:4, 7:6 (7:4), 7:6 (10:8) обыграл соотечественника Уго Умбера (32).

  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    М. Трунгеллити
    7567
    6716
  • Теннис
    Завершен
    К. У. Карабелли
    А. Рублев
    1636
    6167
  • Теннис
    Завершен
    Ю. Стародубцева
    Е. Рыбакина
    367
    616
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Рибера
    366
    611
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Райо Вальекано
    1
    0
