Стоматолог объяснил, почему зубы темнеют с возрастом - РИА Новости, 27.05.2026
15:40 27.05.2026 (обновлено: 16:26 27.05.2026)
Стоматолог объяснил, почему зубы темнеют с возрастом

Жук: цвет зубов меняется из-за истончения эмали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Цвет зубов меняется из-за истончения эмали и пожелтения просвечивающего сквозь нее дентина.
  • Кофе, чай, красное вино и табак способствуют образованию въедающегося в поверхность зуба налета, а возрастные изменения делают дентин плотнее и темнее.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Цвет зубов со временем меняется из-за сочетания факторов, которые накапливаются, рассказал врач-стоматолог, ортодонт Андрей Жук.
"Эмаль со временем истончается, и через нее просвечивает дентин, который изначально более желтый. Этот процесс усиливается с возрастом, и даже при отличной гигиене зубы могут выглядеть темнее", - сказал Жук "Газете.Ru".
Кроме того, кофе, чай, красное вино, табак оставляют налет, который со временем въедается в поверхность зуба. Даже регулярная чистка щеткой не всегда способна удалить его полностью, отметил стоматолог.
Изменения внутри зуба с возрастом становятся еще одной причиной, уточнил врач. Дентин, по его словам, становится плотнее и темнее.
"Полностью остановить потемнение нельзя - это часть возрастных изменений. Но замедлить процесс и контролировать внешний вид зубов реально", - добавил Жук.
