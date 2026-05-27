Врач-стоматолог во время приема пациента

Стоматолог объяснил, почему зубы темнеют с возрастом

Краткий пересказ от РИА ИИ Цвет зубов меняется из-за истончения эмали и пожелтения просвечивающего сквозь нее дентина.

Кофе, чай, красное вино и табак способствуют образованию въедающегося в поверхность зуба налета, а возрастные изменения делают дентин плотнее и темнее.

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Цвет зубов со временем меняется из-за сочетания факторов, которые накапливаются, рассказал врач-стоматолог, ортодонт Андрей Жук.

"Эмаль со временем истончается, и через нее просвечивает дентин, который изначально более желтый. Этот процесс усиливается с возрастом, и даже при отличной гигиене зубы могут выглядеть темнее", - сказал Жук "Газете.Ru"

Кроме того, кофе, чай, красное вино, табак оставляют налет, который со временем въедается в поверхность зуба. Даже регулярная чистка щеткой не всегда способна удалить его полностью, отметил стоматолог.

Изменения внутри зуба с возрастом становятся еще одной причиной, уточнил врач. Дентин, по его словам, становится плотнее и темнее.