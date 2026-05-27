В Госдуме считают, что Вяльбе и Губерниев сработают на благо российских лыж
Лыжные гонки
 
18:32 27.05.2026
В Госдуме считают, что Вяльбе и Губерниев сработают на благо российских лыж

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Светлана Журова
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Светлана Журова заявила, что главной задачей Елены Вяльбе и Дмитрия Губерниева является продвижение лыжных видов спорта в России.
  • Дмитрий Губерниев извинился за прошлые высказывания на встрече с участием Елены Вяльбе, после чего стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве.
  • Журова отметила, что работа Вяльбе и Губерниева не пересекается, так как Губерниев не занимается тренировкой сборной и организационными моментами подготовки спортсменов.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, комментируя примирение заместителя председателя Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Елены Вяльбе и комментатора Дмитрия Губерниева, заявила РИА Новости, что для них наиболее важной задачей является продвижение лыжных видов спорта в России.
Ранее председатель Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что на встрече с участием Вяльбе и Губерниева комментатор извинился за прошлые высказывания, после чего стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве.
«
"Все же у них разные задачи. Дмитрий пропагандирует лыжные виды спорта. Несомненно, профессионально этим занимается, но он не тренирует сборную и не занимается организационными моментами подготовки спортсменов. Поэтому работа Елены Валерьевны и Дмитрия не пересекается", - сказала Журова.
"Единственное, Дмитрий периодически считывает, или ему доносят определенные недовольства, и он пытается высказаться об этом в том числе в эфире. Иногда это справедливо, иногда несправедливо, по-разному бывает. Людей-то можно слушать, но они не знают всех внутренних, моментов подготовки спортсменов, чтобы судить об этом. То есть все же не всегда это бывает справедливо. Помимо этого, Дмитрий, к сожалению, иногда позволял себе какие-то выпады. Но сейчас важнее их общее дело - это продвижение лыжных гонок в стране", - добавила она.
