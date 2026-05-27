В Госдуме считают, что Вяльбе и Губерниев сработают на благо российских лыж

"Все же у них разные задачи. Дмитрий пропагандирует лыжные виды спорта. Несомненно, профессионально этим занимается, но он не тренирует сборную и не занимается организационными моментами подготовки спортсменов. Поэтому работа Елены Валерьевны и Дмитрия не пересекается", - сказала Журова.

"Единственное, Дмитрий периодически считывает, или ему доносят определенные недовольства, и он пытается высказаться об этом в том числе в эфире. Иногда это справедливо, иногда несправедливо, по-разному бывает. Людей-то можно слушать, но они не знают всех внутренних, моментов подготовки спортсменов, чтобы судить об этом. То есть все же не всегда это бывает справедливо. Помимо этого, Дмитрий, к сожалению, иногда позволял себе какие-то выпады. Но сейчас важнее их общее дело - это продвижение лыжных гонок в стране", - добавила она.