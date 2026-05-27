В Госдуме объяснили, почему российских лыжников не допускают до стартов

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Доходы Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) на заявках на нейтральный статус может быть фактором, по которому российских спортсменов не допускают до международных турниров с флагом и гимном, заявила РИА Новости депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Согласно финансовому отчету FIS, организация пополнила свой бюджет более чем на 150 тысяч долларов на заявках на нейтральный статус. Российские и белорусские спортсмены платили за рассмотрение каждой заявки около 2,5 тысяч долларов.

"Интересный анализ. Это может быть фактором, почему наших спортсменов не допускают. Почему бы на этом просто так не заработать денег? Причем были случаи, что наши платили, а им нейтральный статус не выдавали. А было, что страны не ставят визу, а потом заявления: "Мы не виноваты". Двойственная ситуация", - сказала Журова