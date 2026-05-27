Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме объяснили, почему российских лыжников не допускают до стартов - РИА Новости Спорт, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 27.05.2026 (обновлено: 17:28 27.05.2026)
В Госдуме объяснили, почему российских лыжников не допускают до стартов

Доходы FIS на заявках на нейтралитет могут быть фактором недопуска россиян

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что доходы Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) на заявках на нейтральный статус могут быть фактором недопуска российских спортсменов до международных турниров с флагом и гимном.
  • FIS пополнила свой бюджет более чем на 150 тысяч долларов на заявках на нейтральный статус от российских и белорусских спортсменов.
  • Российские спортсмены платили за рассмотрение каждой заявки около 2,5 тысяч долларов, при этом в некоторых случаях нейтральный статус им не выдавали.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Доходы Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) на заявках на нейтральный статус может быть фактором, по которому российских спортсменов не допускают до международных турниров с флагом и гимном, заявила РИА Новости депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
Согласно финансовому отчету FIS, организация пополнила свой бюджет более чем на 150 тысяч долларов на заявках на нейтральный статус. Российские и белорусские спортсмены платили за рассмотрение каждой заявки около 2,5 тысяч долларов.
"Интересный анализ. Это может быть фактором, почему наших спортсменов не допускают. Почему бы на этом просто так не заработать денег? Причем были случаи, что наши платили, а им нейтральный статус не выдавали. А было, что страны не ставят визу, а потом заявления: "Мы не виноваты". Двойственная ситуация", - сказала Журова.
"Более того, спортсмены платили за это свои деньги. Возможно, где-то Федерация находила ресурсы, спонсоров, потому что государству было бы странно платить за нейтральный статус. Некорректно, некрасиво, и многие бы это осудили. В любом случае, надеюсь, вскоре спортсменов начнут допускать без таких нюансов", - добавила она.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту Амир Хамитов - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Поведение FIS говорит о профнепригодности организации, заявил Хамитов
10 декабря 2025, 23:28
 
СпортСветлана ЖуроваГосдума РФ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    М. Трунгеллити
    7567
    6716
  • Теннис
    Завершен
    К. У. Карабелли
    А. Рублев
    1636
    6167
  • Теннис
    Завершен
    Ю. Стародубцева
    Е. Рыбакина
    367
    616
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Рибера
    366
    611
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Райо Вальекано
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала