Россиян предупредили о новом способе мошенничества с арендой жилья

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мошенники активизировались с приближением лета и начали массово размещать в соцсетях поддельные объявления о сдаче квартир на курортах, используя для привлечения жертв сгенерированные нейросетями красивые фотографии и требуя предоплату, рассказала эксперт по мошенникам и правозащитница Екатерина Дуб.

"С приближением лета мошенники активизировались и начали массово размещать в социальных сетях поддельные объявления о сдаче квартир и домов на курортах... Аферисты для привлечения внимания используют красивые фотографии, украденные из реальных объявлений или сгенерированные нейросетями", - сказала она 360.ru

По словам эксперта, мошенники говорят, что желающих забронировать жилье очень много и нужно скорее это сделать, иначе можно не успеть. Также они просят предоплату или высылают ссылку на фейковую платежную систему, предупредила Дуб.

Эксперт добавила, что в ходе разговора на жертву психологически давят: убеждают, что уникальное предложение уйдет к другим арендаторам и придется довольствоваться "сараем".

Чтобы не потерять деньги, правозащитница рекомендует проверять аккаунт арендодателя, а ботов и закрытые страницы - игнорировать. Самым надежным способом является бронировать жилье через специализированные сервисы с гарантиями, внося предоплату не более 10%.

"С помощью искусственного интеллекта делать видео сложно и дорого. Как только вы скажете "покажите квартиру по видеосвязи" - мошенника и след простыл", - добавила эксперт.