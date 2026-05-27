В Белгородской области женщина пострадала при атаке дрона ВСУ по машине
15:28 27.05.2026
В Белгородской области женщина пострадала при атаке дрона ВСУ по машине

В селе Двулучное Белгородской области женщина пострадала при атаке ВСУ по машине

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
  • В селе Двулучное Белгородской области FPV-дрон нанес удар по машине, в результате женщина получила черепно-мозговую травму.
  • Украинские дроны также атаковали села Маломихайловка, Дунайка, Рождественка, Глотово и поселок Комсомольский, а в селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа были сброшены взрывные устройства с БПЛА.
БЕЛГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Женщина получила черепно-мозговую травму в результате удара украинского дрона по автомобилю в селе Двулучное Белгородской области, сообщил региональный оперштаб.
"В селе Двулучное Валуйского округа FPV-дрон нанес удар по машине. Бригада скорой доставила женщину в Валуйскую ЦРБ. У нее диагностировали черепно-мозговую травму. Лечение продолжит в стационаре. Транспортное средство повреждено", - говорится сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Также, по их информации, дроны ВСУ атаковали село Маломихайловка Шебекинского округа, села Дунайка, Рождественка и Глотово в Грайворонском округе.
"В районе поселка Комсомольский Белгородского округа беспилотник ударил по грузовому автомобилю… В Краснояружском округе по селу Илек-Пеньковка сброшены взрывные устройства с БПЛА", - добавили в оперштабе.
