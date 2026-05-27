В Белгородской области женщина пострадала при атаке дрона ВСУ по машине

БЕЛГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Женщина получила черепно-мозговую травму в результате удара украинского дрона по автомобилю в селе Двулучное Белгородской области, сообщил региональный оперштаб.

"В районе поселка Комсомольский Белгородского округа беспилотник ударил по грузовому автомобилю… В Краснояружском округе по селу Илек-Пеньковка сброшены взрывные устройства с БПЛА", - добавили в оперштабе.