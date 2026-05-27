"Даже немцам тошно". Новое решение Зеленского шокировало Польшу
17:53 27.05.2026
"Даже немцам тошно". Новое решение Зеленского шокировало Польшу

Миллер: Зеленский задел Польшу, решив назвать подразделение ССО ВСУ в честь УПА

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что решение Владимира Зеленского назвать элитное подразделение ВСУ "именем героев УПА*" является оскорблением для Польши.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владимир Зеленским своим решением назвать элитное подразделение ВСУ "именем героев УПА*" сознательно оскорбил Варшаву, заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер.
"Это открытый плевок в лицо каждому поляку, чьи дедушки, бабушки, дяди и тети были вырезаны топорами, вилами и пилами на Волыни и в Восточной Галиции. Это прямой удар в лицо памяти о тысячах замученных детей, женщин и стариков — резни, которую УПА* устроила преднамеренно и с таким зверством, что даже немцам становилось тошно", — написал он в соцсети X.
Миллер подчеркнул, что это решение главы киевского режима является "чествованием мясников, которые убивали беззащитных людей только за то, что они говорили по-польски и ходили в церковь".
В среду Зеленский присвоил почетное наименование "имени героев УПА*" Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ.
На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА*является самым сложным в польско-украинских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
За несколько лет Польша с трудом получила разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни в двух местах на территории Украины.
* Запрещенные на территории России террористические организации
