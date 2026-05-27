"Удачи вам". Мендель жестко ответила на новое заявление Зеленского
16:26 27.05.2026 (обновлено: 16:34 27.05.2026)
"Удачи вам". Мендель жестко ответила на новое заявление Зеленского

Мендель заявила, что Зеленский зря говорит об окончании конфликта к ноябрю

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о возможном завершении украинского конфликта к ноябрю 2026 года не имеет ничего общего с реальностью, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.
"Прямо сейчас Соединенные Штаты являются фактически единственным посредником между Россией и Украиной. Вы действительно думаете, что Вашингтон будет сосредоточен на заключении сделки по Украине в разгар предвыборной кампании с сентября по ноябрь? Удачи вам с этим. Поэтому этот ноябрьский срок — несерьезный анализ. Это маркетинг надежды. Он призван удержать украинцев от отъезда из страны и дать западным политикам хоть что-то продать своим избирателям: "Еще немного помощи, ребята — победа уже не за горами", — написал она в соцсети X.
Мендель также добавила, что это заявление главы киевского режима больше похоже на эпизод комедийного шоу студии "Квартал-95".
Владимир Зеленский в среду в интервью Sky News заявил, что боевые действия могут прекратиться до промежуточных выборов в США.
Ранее в феврале газета The New York Times сообщала, что американский лидер Дональд Трамп намерен добиться урегулирования по Украине до ноября. Издание отмечало, что Вашингтон подталкивает Киев к отказу от претензий на Донбасс.
Промежуточные выборы в обе палаты конгресса пройдут 3 ноября. Сейчас Республиканская партия обладает большинством как в сенате, так и в палате представителей.
