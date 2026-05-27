Рейтинг@Mail.ru
"Настроение лихорадочное": в Британии рассказали, до чего дошел Зеленский - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:20 27.05.2026 (обновлено: 09:44 27.05.2026)
"Настроение лихорадочное": в Британии рассказали, до чего дошел Зеленский

Economist: Зеленский использует все более авторитарные методы правления

© AP Photo / Maryam MajdВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© AP Photo / Maryam Majd
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журнал The Economist пишет, что стиль правления Владимира Зеленского становится все более авторитарным.
  • В дополнение к этому, пишет автор, глава киевского режима крайне обидчив.
  • Высокопоставленный сотрудник разведки рассказал изданию, что Зеленский создал вокруг себя "культ лояльности" и не терпит сильных людей.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Стиль правления Владимира Зеленского становится все более авторитарным, пишет журнал The Economist со ссылкой на источники.
«
"Как утверждают инсайдеры, он (Зеленский. — Прим. ред.) скатился к все более отстраненному, византийскому стилю правления", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
На Западе испугались нового плана Зеленского против Лукашенко
Вчера, 00:53
В дополнение к этому, пишет автор, глава киевского режима крайне обидчив. По словам высокопоставленного сотрудника разведки, говорившего с изданием на условиях анонимности, Зеленский не терпит сильных людей, создав вокруг себя "культ лояльности".
"Настроение лихорадочное, как в предвыборной кампании, без возможности сбросить напряжение в виде выборов", — поясняет The Economist.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Тогда выборы на Украине отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что они сейчас "несвоевременны".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
"Начались конвульсии": в Киеве выступили с внезапным заявлением о Зеленском
Вчера, 03:14
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала