"Настроение лихорадочное": в Британии рассказали, до чего дошел Зеленский

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Стиль правления Владимира Зеленского становится все более авторитарным, пишет журнал The Economist со ссылкой на источники.
"Как утверждают инсайдеры, он (Зеленский. — Прим. ред.) скатился к все более отстраненному, византийскому стилю правления", — говорится в материале.
В дополнение к этому, пишет автор, глава киевского режима крайне обидчив. По словам высокопоставленного сотрудника разведки, говорившего с изданием на условиях анонимности, Зеленский не терпит сильных людей, создав вокруг себя "культ лояльности".
"Настроение лихорадочное, как в предвыборной кампании, без возможности сбросить напряжение в виде выборов", — поясняет The Economist.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Тогда выборы на Украине отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что они сейчас "несвоевременны".