Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский стремительно теряет поддержку партнеров.
- По мнению политолога, одним из основных факторов такого развития событий являются обвинения в адрес бывшего главы его офиса Андрея Ермака со стороны НАБУ и САП, проблемы финансирования и полное отстранение США от Украины.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский стремительно теряет поддержку партнеров на фоне усугубляющихся проблем, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Начались конвульсии, серьезные конвульсии. <…> Колоссально слабеет Зеленский", — сказал он.
По мнению политолога, одним из основных факторов такого развития событий являются обвинения в адрес бывшего главы его офиса Андрея Ермака со стороны НАБУ и САП, проблемы финансирования и полное отстранение США от Украины.
"Фактически, У Зеленского все рушится вокруг него. И самое главное — деньги. Зеленский не может получить деньги", — пояснил Соскин.
САП Украины 11 мая заявила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Спустя четыре дня бывший соратник Зеленского вышел на свободу под внесенный залог
Москва не раз предупреждала западные страны, что финансирование Украины и поставки вооружений киевскому режиму ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Президент Владимир Путин отмечал, что Россия всегда готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мерами.
26 мая, 04:34