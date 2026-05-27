00:53 27.05.2026 (обновлено: 00:59 27.05.2026)
На Западе испугались нового плана Зеленского против Лукашенко

Кошкович: Зеленский хочет втянуть ЕС в конфликт обвинениями в адрес Белоруссии

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский, заявляя о якобы угрозе нападения ВС России со стороны Белоруссии, рассчитывает втянуть Европу в конфликт с Россией, такое мнение в соцсети Х высказал директор венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"Зеленский пытается спровоцировать Лукашенко. Вероятно, кто-то сказал ему, что, если Россия снова вторгнется с севера, европейцы вступят в войну. Это невероятно безрассудно", — написал он.
По словам эксперта, глава киевского режима одновременно пытается отвлечь внимание от коррупционного скандала, который может привести к потере власти.
В начале мая Зеленский неоднократно заявлял, что якобы готовится наступление на Киев со стороны Белоруссии, он поручил усилить давление на Минск.
Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что такие высказывания способствуют нагнетанию напряженности и подстрекают к продолжению войны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на прошлой неделе на обвинения киевского руководства, предложил встретиться с Зеленским "в любой точке — на Украине или в Белоруссии". Однако украинский МИД побоялся приглашать белорусского лидера в Киев.
