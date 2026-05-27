Специальная военная операция на Украине
 
15:33 27.05.2026
"Хочет уйти": депутат Рады выступил с внезапным заявлением о Зеленском

Дмитрук: Зеленский хочет уйти уже из горящего Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский намерен держаться за власть до последнего, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Зеленский хочет уйти уже из горящего Киева. Он не уйдет сам. Он не подпишет мир, он не договорится о мире. Он не уйдет ни под какими предлогами и договоренностями", — высказался он в Telegram-канале.
"Ничего не останется". На Западе ужаснулись происходящему на Украине
По словам Дмитрука, все, кто верит в то, что с главой киевского режима можно договориться, "мягко говоря, очень ошибаются".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что именно Зеленский является главным препятствием для мирного решения украинского конфликта.
Президент США Дональд Трамп в марте сообщил, что глава киевского режима стал преградой для урегулирования конфликта на Украине. Трамп также добавил, что у Зеленского осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку. При этом глава Белого дома заявил, что Владимир Путин готов заключить соглашение.
"Могилы уже готовы". Кого Зеленский собрался возвращать на Украину
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияСШАВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
