МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский намерен держаться за власть до последнего, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
По словам Дмитрука, все, кто верит в то, что с главой киевского режима можно договориться, "мягко говоря, очень ошибаются".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что именно Зеленский является главным препятствием для мирного решения украинского конфликта.
Президент США Дональд Трамп в марте сообщил, что глава киевского режима стал преградой для урегулирования конфликта на Украине. Трамп также добавил, что у Зеленского осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку. При этом глава Белого дома заявил, что Владимир Путин готов заключить соглашение.