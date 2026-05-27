Рейтинг@Mail.ru
Котюков провел заседание комиссии Госсовета - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 27.05.2026
Котюков провел заседание комиссии Госсовета

Биоэкономику и карты технологический кооперации обсудили на комиссии Госсовета

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМихаил Котюков
Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Михаил Котюков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
КРАСНОЯРСК, 27 мая – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Технологическое лидерство", где обсуждались вопросы развития биоэкономики, формирования карт технологической кооперации и регулирования высокоавтоматизированного транспорта, сообщает пресс-служба главы региона.
Национальный проект "Биоэкономика" запущен с 1 января 2026 года, и в настоящее время, напомнила пресс-служба, по поручению президента РФ правительство страны готовит стратегию долгосрочного развития отрасли до 2036 года — расширенную версию ранее утвержденной концепции.
"Центральной темой стала биоэкономика - одно из приоритетных направлений технологического развития страны... Комиссия рассмотрела документ и обсудила предложения по его доработке", - говорится в сообщении.
Второй вопрос, который был рассмотрен на заседании, карты технологической кооперации. Это инструмент, который позволит предприятиям и исследовательским командам быстрее находить партнеров, видеть доступные меры поддержки и понимать путь от научной идеи до серийного производства, уточняется в сообщении.
"Правильное решение будет помогать квалифицированным заказчикам оперативно искать исполнителей с необходимым опытом. Также это решение позволит отказаться от излишней бюрократии и показать исследовательским командам, как доводить свои идеи до промышленных серийных образцов и где находить партнеров", — цитирует пресс-служба Котюкова.
Кроме того, участники уделили внимание проекту федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах, подготовленному министерством транспорта РФ. В сообщении отмечается, что документ закладывает правовую основу для использования беспилотного транспорта на дорогах страны. Комиссия рассмотрела его в информационном режиме, окончательное голосование по документу пройдет заочно.
Красноярск - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Новые резиденты появятся у ОЭЗ в Красноярске
15 мая, 10:55
 
Красноярский крайМихаил Котюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала