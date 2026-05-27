КРАСНОЯРСК, 27 мая – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Технологическое лидерство", где обсуждались вопросы развития биоэкономики, формирования карт технологической кооперации и регулирования высокоавтоматизированного транспорта, сообщает пресс-служба главы региона.

Национальный проект "Биоэкономика" запущен с 1 января 2026 года, и в настоящее время, напомнила пресс-служба, по поручению президента РФ правительство страны готовит стратегию долгосрочного развития отрасли до 2036 года — расширенную версию ранее утвержденной концепции.

"Центральной темой стала биоэкономика - одно из приоритетных направлений технологического развития страны... Комиссия рассмотрела документ и обсудила предложения по его доработке", - говорится в сообщении.

Второй вопрос, который был рассмотрен на заседании, карты технологической кооперации. Это инструмент, который позволит предприятиям и исследовательским командам быстрее находить партнеров, видеть доступные меры поддержки и понимать путь от научной идеи до серийного производства, уточняется в сообщении.

"Правильное решение будет помогать квалифицированным заказчикам оперативно искать исполнителей с необходимым опытом. Также это решение позволит отказаться от излишней бюрократии и показать исследовательским командам, как доводить свои идеи до промышленных серийных образцов и где находить партнеров", — цитирует пресс-служба Котюкова.