КРАСНОЯРСК, 27 мая – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Технологическое лидерство", где обсуждались вопросы развития биоэкономики, формирования карт технологической кооперации и регулирования высокоавтоматизированного транспорта, сообщает пресс-служба главы региона.
Национальный проект "Биоэкономика" запущен с 1 января 2026 года, и в настоящее время, напомнила пресс-служба, по поручению президента РФ правительство страны готовит стратегию долгосрочного развития отрасли до 2036 года — расширенную версию ранее утвержденной концепции.
"Центральной темой стала биоэкономика - одно из приоритетных направлений технологического развития страны... Комиссия рассмотрела документ и обсудила предложения по его доработке", - говорится в сообщении.
Второй вопрос, который был рассмотрен на заседании, карты технологической кооперации. Это инструмент, который позволит предприятиям и исследовательским командам быстрее находить партнеров, видеть доступные меры поддержки и понимать путь от научной идеи до серийного производства, уточняется в сообщении.
"Правильное решение будет помогать квалифицированным заказчикам оперативно искать исполнителей с необходимым опытом. Также это решение позволит отказаться от излишней бюрократии и показать исследовательским командам, как доводить свои идеи до промышленных серийных образцов и где находить партнеров", — цитирует пресс-служба Котюкова.
Кроме того, участники уделили внимание проекту федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах, подготовленному министерством транспорта РФ. В сообщении отмечается, что документ закладывает правовую основу для использования беспилотного транспорта на дорогах страны. Комиссия рассмотрела его в информационном режиме, окончательное голосование по документу пройдет заочно.
