Западные страны в ООН представляют марионетки, заявила Захарова

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Западные страны в ООН представляют не дипломаты, а не рассуждающие и не думающие механизмы без чувства сопереживания, которые не смогли принести соболезнования после удара ВСУ по Старобельску, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее латвийский представитель в ООН выступила с утверждением, что удар ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития колледжа в Старобельске в ЛНР — это якобы "провокация и фейк". В ответ на это Захарова заявила, что по всему миру люди пришли в ужас от того, что таких людей допускают до международных организаций.

"Не разрешили им сказать, что удар был прицельный, что киевский режим планировал атаку именно на объекты детские и так далее. Не дано им это сказать, не позволили. Но можно же просто было сказать "да, погибли дети, и это чудовищно, и мы сопереживаем всем". Они теперь уже и этого не говорят, то есть полностью расчехлились", - добавила она.