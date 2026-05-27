Западные страны в ООН представляют марионетки, заявила Захарова

- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны в ООН представляют не дипломаты, а "не рассуждающие и не думающие механизмы без чувства сопереживания".
- Латвийский представитель в ООН назвала удар ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития колледжа в Старобельске "провокацией и фейком".
- ВСУ атаковали здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа 22 мая, в результате чего погиб 21 человек и еще 44 пострадали.
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Западные страны в ООН представляют не дипломаты, а не рассуждающие и не думающие механизмы без чувства сопереживания, которые не смогли принести соболезнования после удара ВСУ по Старобельску, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее латвийский представитель в ООН выступила с утверждением, что удар ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития колледжа в Старобельске в ЛНР — это якобы "провокация и фейк". В ответ на это Захарова заявила, что по всему миру люди пришли в ужас от того, что таких людей допускают до международных организаций.
"Мы прекрасно понимаем, как там все это устроено, что все эти марионетки, которые там представлены, это действительно марионетки. Это ж не дипломаты… Это просто зачитывающие механизмы, озвучивающие такие аппараты. Они не рассуждают, они не думают, а соответственно, они не сопереживают. Вот это больше всех потрясло", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, на Западе "изошли пеной" по проблематике нарушения прав человека, но при этом не могут даже выразить соболезнования в связи с произошедшей в Старобельске трагедией.
"Не разрешили им сказать, что удар был прицельный, что киевский режим планировал атаку именно на объекты детские и так далее. Не дано им это сказать, не позволили. Но можно же просто было сказать "да, погибли дети, и это чудовищно, и мы сопереживаем всем". Они теперь уже и этого не говорят, то есть полностью расчехлились", - добавила она.
ВСУ атаковали здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета 22 мая. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, погиб 21 человек, еще 44 пострадали. По информации СК РФ, удар был нанесен ночью с помощью четырех БПЛА самолетного типа.