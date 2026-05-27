Госдума приняла в первом чтении проект о наказании за незаконный майнинг

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалюты в России.

Документ внесен правительством РФ . Он вводит уголовную ответственность за майнинг цифровой валюты и осуществление деятельности оператора майнинговой инфраструктуры лицами, не включенными в реестры майнеров и операторов.

Речь идет о случаях, когда в результате такой деятельности получен доход в крупном размере (свыше 3,5 миллионов рублей), либо гражданам, организациям или государству причинен ущерб в аналогичном размере. Такие преступления будут наказываться штрафом в размере до 1,5 миллионов рублей, обязательными работами на 480 часов или принудительными работами на срок до двух лет.

А если подобные деяния совершены организованной группой либо привели к получению дохода в особо крупном размере (сейчас - свыше 13 миллионов рублей) или причинили гражданам, организациям или государству такой же ущерб, то ответственность усиливается. В подобных случаях штраф составит от 500 тысяч до 2,5 миллионов рублей; также возможны принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на такой же срок, но со штрафом до 400 тысяч рублей или без него.

Кроме того, за незаконный майнинг и деятельность оператора майнинговой инфраструктуры предусматривается возможность конфискации имущества.

В то же время законопроект предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности лиц, виновных в незаконном майнинге или незаконной деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, в случае возмещения ущерба.

По данным ФНС России, майнингом криптовалюты в РФ могут заниматься около 50 тысяч субъектов (физических и юридических лиц). Однако в реестр майнеров включено только 1489 субъектов (609 юрлиц и 880 индивидуальных предпринимателей). Данная статистика позволяет сделать вывод об актуальности введения уголовной ответственности за незаконный майнинг цифровой валюты, сказано в пояснительной записке.

Первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин назвал принятие законопроекта важным решением, поскольку незаконный майнинг уже превратился в системную проблему. "По оценке " Россетей ", ущерб от таких "серых" майнеров в регионах только в 2025 году составил 4,7 миллиарда рублей. И это больше, чем за предыдущие пять лет вместе взятые", - сказал депутат журналистам.

По его словам, из-за незаконного майнинга горели подстанции, выходило из строя оборудование в жилых кварталах, а добросовестные потребители платили за чужие фермы через растущие тарифы и перебои со светом.