Запад не скрывает главной цели своих учений, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что Запад не скрывает, что главной целью его учений являются Россия и Белоруссия.
- Об этом официальный представитель МИД заявила на полях Международного форума по безопасности.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Запад не скрывает, что главной целью его учений являются Россия и Белоруссия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Ведь никто не скрывает со стороны западников, что целями своих учений они обозначают либо Россию, либо Белоруссию, либо наше общее пространство. Они это не скрывают", - сказала она журналистам на полях Международного форума по безопасности.
Первый Международный форум по безопасности проходит в Московской области с 26 по 29 мая на площадках "Лайв Арена" и центрального парка "Патриот".
Запланировано проведение около 40 двухсторонних встреч, а также подписание 10 соглашений и меморандумов.