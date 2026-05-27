Захарова: если CNN снимали подготовку к удару по ЛНР, это будет соучастие

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Если выяснится, что журналисты CNN снимали подготовку к удару ВСУ по колледжу в Старобельске, то их можно считать соучастниками преступления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В то время как мы организовывали поездку в Старобельск для журналистов, оказалось, что CNN не примут участие, они сослались на логистические причины. Сейчас мы видим, и об этом свидетельствует их репортаж, который был подготовлен CNN, правда, из другой точки зоны конфликта, возможно, как раз из той, откуда наносился удар по Старобельску. Если это так, надо разбираться, все информационное профессиональное сообщество должно задать вопрос: откуда велся репортаж? Что это за точка, время, место и что это была за обозначенная цель, которую они так подсветили своим присутствием?" - сказала Захарова журналистам.
"Если это действительно так, - то что сейчас является нашим предположением, - то тогда можно говорить не только об необъективности и манипуляции информацией, то просто уже о соучастии", - добавила Захарова.