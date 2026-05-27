Захарова: если CNN снимали подготовку к удару по ЛНР, это будет соучастие

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Если выяснится, что журналисты CNN снимали подготовку к удару ВСУ по колледжу в Старобельске, то их можно считать соучастниками преступления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если это действительно так, - то что сейчас является нашим предположением, - то тогда можно говорить не только об необъективности и манипуляции информацией, то просто уже о соучастии", - добавила Захарова.