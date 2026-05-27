Западные НКО не отреагировали на трагедию в Старобельске, заявила Захарова - РИА Новости, 27.05.2026
14:55 27.05.2026 (обновлено: 15:05 27.05.2026)
Западные НКО не отреагировали на трагедию в Старобельске, заявила Захарова

  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные НКО не отреагировали на трагедию в Старобельске.
  • По словам Захаровой, в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске погиб 21 ребенок, более 40 получили тяжелые увечья.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Западные НКО никак не отреагировали на трагедию в Старобельске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сейчас мир содрогнулся от того, как по колледжу, по общежитию колледжа в Старобельске был нанесен прицельный удар ВСУ. Погиб 21 ребенок. Более 40 получили тяжелейшие не ранения, а увечья. Вы что-нибудь слышали от неправительственных организаций, которые занимаются защитой детей, помощью детям в конфликтах?" - сказала она в ходе сессии Международного форума по безопасности.
"Ни слова, ни одного", - подчеркнула Захарова.
Первый Международный форум по безопасности проходит в Московской области с 26 по 29 мая на площадках "Лайв Арена" и центрального парка "Патриот".
Запланировано проведение около 40 двухсторонних встреч, а также подписание 10 соглашений и меморандумов.
