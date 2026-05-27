Журналисты CNN могли снимать подготовку к теракту в ЛНР, считает Захарова

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Существует высокая вероятность того, что корреспонденты CNN снимали подготовку ВСУ к теракту в Старобельске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на то, что корреспондент CNN снимал пропагандистский ролик о том, как ведутся дроновые атаки ВСУ по российским городам. Сюжет вышел 26 мая: через 4 дня после удара по Старобельску, который унес жизни более двадцати человек.
"Зато проведена целая рекламная кампания об эффективности украинских дронов: "Мы сейчас находимся рядом с, пожалуй, самой разыскиваемой целью России – украинским дроновым подразделением по нанесению ударов вглубь страны. Этой ночью они запустят 200 дронов по России. Эти дроны уже нанесли удар в Ставрополе", - процитировала дипломат.
По ее мнению, именно эта вскользь упомянутая деталь - о Ставрополе - позволяет предположить, что корреспондент CNN, возможно, находился в подразделении боевиков ВСУ ровно в тот момент, когда там координировали спланированную атаку по колледжу в Старобельске.
"Потому что действительно, киевские дроны нанесли удары по Ставрополю за день до атаки на Старобельск. Когда корреспондентов CNN приглашает Россия, чтобы они могли сами оценить последствия работы украинских дронов - убийства мирных жителей, включая детей, разрушения гражданской инфраструктуры, то американские журналисты ссылаются на отпуск, логистику и далее по списку. При этом есть высокая вероятность того, что корреспонденты CNN снимали подготовку к этому страшному теракту", - указала Захарова.