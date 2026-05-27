Рейтинг@Mail.ru
Журналисты CNN могли снимать подготовку к теракту в ЛНР, считает Захарова - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:54 27.05.2026 (обновлено: 14:03 27.05.2026)
Журналисты CNN могли снимать подготовку к теракту в ЛНР, считает Захарова

Захарова: журналисты CNN могли снимать подготовку к удару в Старобельске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредставители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Существует высокая вероятность того, что корреспонденты CNN снимали подготовку ВСУ к теракту в Старобельске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на то, что корреспондент CNN снимал пропагандистский ролик о том, как ведутся дроновые атаки ВСУ по российским городам. Сюжет вышел 26 мая: через 4 дня после удара по Старобельску, который унес жизни более двадцати человек.
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Реакция глав стран Европы на трагедию в Старобельске шокировала Запад
Вчера, 12:45
"Зато проведена целая рекламная кампания об эффективности украинских дронов: "Мы сейчас находимся рядом с, пожалуй, самой разыскиваемой целью России – украинским дроновым подразделением по нанесению ударов вглубь страны. Этой ночью они запустят 200 дронов по России. Эти дроны уже нанесли удар в Ставрополе", - процитировала дипломат.
По ее мнению, именно эта вскользь упомянутая деталь - о Ставрополе - позволяет предположить, что корреспондент CNN, возможно, находился в подразделении боевиков ВСУ ровно в тот момент, когда там координировали спланированную атаку по колледжу в Старобельске.
"Потому что действительно, киевские дроны нанесли удары по Ставрополю за день до атаки на Старобельск. Когда корреспондентов CNN приглашает Россия, чтобы они могли сами оценить последствия работы украинских дронов - убийства мирных жителей, включая детей, разрушения гражданской инфраструктуры, то американские журналисты ссылаются на отпуск, логистику и далее по списку. При этом есть высокая вероятность того, что корреспонденты CNN снимали подготовку к этому страшному теракту", - указала Захарова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Заявления закончились: Россия прекращает переговоры с убийцами детей
25 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала