Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, ассоциируя себя с Евросоюзом, вероятно, разделяет установки Брюсселя по ухудшению жизни граждан.
- Президент Владимир Путин отметил невозможность нахождения в таможенном союзе одновременно с ЕС и ЕАЭС.
- Путин предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите ЕАЭС.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян, должно быть, разделяет установки Брюсселя по ухудшению жизни граждан, раз ассоциирует себя с Евросоюзом и брюссельской бюрократией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"А вы помните, что основная, ну как мы теперь понимаем, практическая задача брюссельской бюрократии заключается в том, чтобы граждане их стран, стран их объединения жили хуже, а не лучше? Ну если Никол Воваевич Пашинян себя ассоциирует именно с брюссельской бюрократией, наверное он воспринимает и эти так называемые установки", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ. Путин 9 мая предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).