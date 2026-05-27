Японских журналистов загнали в угол из-за их вранья, заявила Захарова

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Японских журналистов загнали в угол в их вранье о причинах отказа ехать в Старобельск на место удара ВСУ по колледжу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее аккредитованные в РФ журналисты CNN, Би-би-си, а также японских СМИ отказались ехать на место удара ВСУ по общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Как заявляла Захарова, Токио запретил японским журналистам освещать ситуацию вокруг удара.
По словам официального представителя МИД РФ, во время пресс-подхода на Международном форуме по безопасности к ней подошел японский журналист, причем таким образом, чтобы целенаправленно оказаться перед камерами. Когда ему дали слово, журналист заявил, что не поехал в Старобельск не из-за запрета, а потому что ему “не хватило времени на подготовку”, что вызвало смех у собравшихся.
“Их загнали в угол с их враньем, и они посчитали, что единственной возможностью почему-то для них является продолжение этого вранья”, - сказала она в эфире радио Sputnik.
По словам Захаровой, у представителя японских СМИ было задание - специально выйти и произнести это заявление перед камерами, однако, подчеркивает официальный представитель МИД РФ, надо было не оправдываться враньем, а покаяться или просто промолчать.
При этом она отметила, что Москва дала возможность всем аккредитованным зарубежным журналистам посетить Старобельск. Приглашения в поездку рассылались заблаговременно, а все организационные вопросы взяла на себя российская сторона.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Как заявляла уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, место трагедии в Старобельске посетили журналисты из разных стран, в том числе из США, Великобритании, Испании, Италии, арабских стран и Европы.