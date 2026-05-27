Японских журналистов загнали в угол из-за их вранья, заявила Захарова

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Японских журналистов загнали в угол в их вранье о причинах отказа ехать в Старобельск на место удара ВСУ по колледжу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее аккредитованные в РФ журналисты CNN, Би-би-си, а также японских СМИ отказались ехать на место удара ВСУ по общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Как заявляла Захарова, Токио запретил японским журналистам освещать ситуацию вокруг удара.

По словам официального представителя МИД РФ, во время пресс-подхода на Международном форуме по безопасности к ней подошел японский журналист, причем таким образом, чтобы целенаправленно оказаться перед камерами. Когда ему дали слово, журналист заявил, что не поехал в Старобельск не из-за запрета, а потому что ему “не хватило времени на подготовку”, что вызвало смех у собравшихся.