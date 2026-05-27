Рейтинг@Mail.ru
ЛДПР предложила оценить загрязнение сельхозземель иностранными фирмами - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:14 27.05.2026
ЛДПР предложила оценить загрязнение сельхозземель иностранными фирмами

Слуцкий предложил оценить масштаб химических загрязнений на сельхозземлях

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг ЛДПР
Флаг ЛДПР - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаг ЛДПР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил провести прокурорские проверки соблюдения земельного законодательства при предоставлении в аренду и использовании сельхозземель иностранными гражданами и юридическими лицами.
  • Слуцкий предлагает привлечь к участию в проверках территориальные органы Россельхознадзора и Росагрохимслужбы.
  • Реализация инициативы позволит своевременно выявлять нарушения, предотвращать деградацию сельхозземель и обеспечивать контроль за качеством сельскохозяйственной продукции.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил оценить масштаб химических загрязнений на землях сельскохозяйственного назначения, выданных иностранным фирмам.
Соответствующее обращение на имя первого замгенпрокурора РФ Анатолия Разинкина имеется в распоряжении РИА Новости.
На съезде партии ЛДПР в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
ЛДПР предложила создать реестр свободных земельных участков под аренду
1 мая, 21:10
"Прошу вас, уважаемый Анатолий Вячеславович, рассмотреть возможность организации проведения в субъектах РФ прокурорских проверок соблюдения требований земельного законодательства при предоставлении в аренду и использовании находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков сельскохозяйственного назначения иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами и лицами без гражданства,…в том числе в части соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды, сохранения плодородия земель, недопущения их деградации и использования не по целевому назначению, а также оценки возможного загрязнения почв химическими веществами", - сказано в документе.
Слуцкий также предлагает привлечь к участию в указанных мероприятиях территориальные органы Россельхознадзора и Росагрохимслужбы.
Как рассказал РИА Новости лидер партии, российская плодородная земля - это не просто гектары в кадастре, а стратегический ресурс РФ и вопрос национальной безопасности.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
ЛДПР предложила освободить от экосбора НКО, производящие товары для СВО
25 мая, 02:04
"Сегодня ЛДПР получает сигналы из регионов о случаях, когда сельхозземли используются варварски: почвы истощаются, зарастают, загрязняются химией, а в отдельных случаях в продукции и грунте выявляются превышения по пестицидам в десятки раз. Люди справедливо задаются вопросом - что останется после такой "эффективной эксплуатации" нашим детям и внукам. Особенно тревожно, когда подобные нарушения допускаются иностранными компаниями, обязавшимися возделывать эту землю", - отметил он.
Как подчеркнула в беседе с агентством замруководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике, соавтор инициативы Элеонора Кавшар, реализация данной меры позволит своевременно выявлять нарушения, предотвращать деградацию сельхозземель и обеспечивать контроль за качеством сельскохозяйственной продукции.
"Наличие в почве загрязнений тяжелыми металлами, нефтепродуктами и химическими веществами делает культуры, овощи и фрукты, которые на ней выращиваются, опасными для здоровья. Без должного контроля такой продукт попадает на полки магазинов, а после на стол нашим гражданам, что может нанести серьезный вред здоровью. Инициатива ЛДПР укрепит продовольственную безопасность и не позволит нанести вред потребителю", - заключила она.
На съезде партии ЛДПР в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
ЛДПР предложила создать реестр свободных земельных участков под аренду
1 мая, 21:10
 
РоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала