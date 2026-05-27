ЛДПР предложила оценить загрязнение сельхозземель иностранными фирмами

Как рассказал РИА Новости лидер партии, российская плодородная земля - это не просто гектары в кадастре, а стратегический ресурс РФ и вопрос национальной безопасности.

Как подчеркнула в беседе с агентством замруководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике, соавтор инициативы Элеонора Кавшар, реализация данной меры позволит своевременно выявлять нарушения, предотвращать деградацию сельхозземель и обеспечивать контроль за качеством сельскохозяйственной продукции.

"Наличие в почве загрязнений тяжелыми металлами, нефтепродуктами и химическими веществами делает культуры, овощи и фрукты, которые на ней выращиваются, опасными для здоровья. Без должного контроля такой продукт попадает на полки магазинов, а после на стол нашим гражданам, что может нанести серьезный вред здоровью. Инициатива ЛДПР укрепит продовольственную безопасность и не позволит нанести вред потребителю", - заключила она.