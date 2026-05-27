Загитова круче Гермионы: зачем на школу чемпионки потратили миллиард

Спортсмены такого высокого уровня обычно хорошо осознают, чего стоит тренерская работа. Это режим и дисциплина, готовность на время взаимодействия с учениками отодвинуть на второй план все личное. Это жизнь по календарю сезона, отдых только в межсезонье и куча дополнительных забот - документация, разряды, отношения с родителями. Нужно быть сразу и антикризисным менеджером, и конфликтологом, и детским психологом.

Загитова стала олимпийской чемпионкой, потому что со своими собственными талантами оказалась на стыке двух мощных течений - родительской готовности пожертвовать всем ради дочери и тренерского фанатизма. Тутберидзе работала с ней несколько лет, подбирала ключик к подростковой голове, возвращала после побегов из Новогорска и натаскивала на убийственный контент не потому что хотела быть причастной к пути девочки Алины в фигурном катании. Просто в этом и была вся ее, Тутберидзе, жизнь. И это, кажется, единственный способ вырастить чемпиона. Пока Алине такое не по зубам.



Впрочем, она такого и не обещает. Если какие-то вдохновленные ее именем дети придут на новенький каток, научатся управлять своим телом, закалят организм и характер и потом уйдут в жизнь, не связанную со спортом - это тоже будет очень здорово.