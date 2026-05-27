Загитова круче Гермионы: зачем на школу чемпионки потратили миллиард

Алина Загитова успевает все: c сентября она грозится начать тренировать в школе своего имени! РИА Новости рассказывает, на какие жертвы пойдет олимпийская чемпионка ради детей и почему за ней не поспевают даже Русская ракета и культовый персонаж мегапопулярного романа.
Нужны ли ей дети?
Так все-таки она тренер, генеральный менеджер или просто вдохновитель? Идея создания школы была впервые озвучена Загитовой в июне 2023 года в разговоре с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Контракт на строительство был заключен в августе 2025-го, финансирование в размере 1,29 млрд рублей выделялось из бюджета республики.
Предполагалось, что школа начнет работу 1 сентября 2026-го, и пока эти сроки выдерживаются. По самой актуальной информации, 30 августа планируется завершить строительство. Значит, уже сейчас можно заниматься набором команды и просмотром детей, которые в сентябре начнут новый учебный год на льду.
"Все сроки соблюдаются, объект будет сдан вовремя, до конца августа. Проект полностью курирует Алина, она берет на себя роль генерального менеджера.
Главная задача для нее и ее команды – найти тренеров. Алина будет самостоятельно управлять проектом, набирать тренерский штаб и заниматься селекцией", – сказал РИА Новости министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
В случае с Загитовой есть ощущение, что школа для нее - чисто имиджевая история. Во-первых, это престижно, настоящий олдмани, покруче брендового браслетика и дорогой машины. Собственной школы нет, например, даже у заслуженного тренера Татьяны Тарасовой. У Этери Тутберидзе она появилась только три года назад. А Загитова сможет позволить себе в 24 года заходить в здание, построенное на выделенные под нее бюджетные деньги и украшенное табличкой с ее именем.
Ни Анне Щербаковой (тоже олимпийской чемпионке), ни Александре Трусовой (изменившей представление о женском катании) такое пока не светит. Но они и не говорят о том, что хотели бы заниматься тренерской работой. Трусова погружена в материнство и возвращение в спорт, Щербакова пробует себя в роли комментатора соревнований.
Загитова тоже не то чтобы с юношества горит мечтой о работе с детьми. То есть она когда-то отвечала утвердительно на подобные вопросы, но это были скорее дипломатически-нейтральные ответы, нежели глубокое внутреннее стремление.
В августе 2022 года во время посещения Игр Дружбы она заявила: "Пока у меня столько перемен в жизни, что не знаешь, чего ждать дальше. Я задумывалась о карьере тренера. Мне нравится работать с детьми, но пока что я не хочу быть тренером, может быть, в будущем. Пока хочу связать свою жизнь с телевидением, чем-нибудь в этом духе".
В принципе, дальнейшие действия Алины не расходились с этими словами. Она отработала несколько сезонов "Ледникового периода" как ведущая, начала сниматься во влогах Первого канала, где делилась впечатлениями от соревнований и допытывала спортсменов комментариями после прокатов. За свою работу на телеке она трижды побеждала в зрительском голосовании "Комсомольской правды" как лучшая ведущая. Понятно, что это был королевский подарок от самой организованной фанатской группировки в истории, которая просто заполонила все каналы голосования, но факт остается фактом - помимо удовольствия от нового опыта, Алина получила ещё и официальное подтверждение, что отлично справляется. Если даже местами справлялась не очень.
Уже с 2023 года ее риторика поменялась. "Вижу себя в роли тренера. Мне нравится передавать знания ребятам. Я бы, конечно, не стала сравнивать себя с Юлией Липницкой, которая после завершения карьеры полностью ушла в это, но прекрасно понимаю, что имею достаточно богатый опыт и тренировалась в сильнейшей команде мира. Хочется поделиться им с детишками", - сказала Загитова RT.
Почему получилось у Липницкой?
Спортсмены такого высокого уровня обычно хорошо осознают, чего стоит тренерская работа. Это режим и дисциплина, готовность на время взаимодействия с учениками отодвинуть на второй план все личное. Это жизнь по календарю сезона, отдых только в межсезонье и куча дополнительных забот - документация, разряды, отношения с родителями. Нужно быть сразу и антикризисным менеджером, и конфликтологом, и детским психологом.
Неслучайно Загитова упомянула в своем комментарии именно Липницкую. Ее пример удивил многих, потому что после завершения карьеры Юля тоже начинала с разовых мастер-классов и выездных сборов. Казалось, что вся эта рутина с ответственностью за учеников будет даваться ей тяжело. Но она неожиданно с головой погрузилась в незавидную вроде бы долю детского тренера, выбрав для этого крыло академии Плющенко. Правда, начала работать не с самыми маленькими, а с теми, кто уже немного умеет кататься и прыгать - так было интереснее.
Спустя 5 лет ученица Липницкой Анна Ляшенко завоевывает бронзу на юношеских играх России и Китая, попадает в десятку на первом в карьере чемпионате России, а еще трогательно копирует стиль в прическе своего тренера. Фирменные плетенки на голове когда-то отличали от всех Юлию, а теперь добавляют индивидуальности Анне.
Результаты Ляшенко стали реальностью благодаря тому, что работа тренером занимает первое место среди всех дел в профессиональной жизни Липницкой. Конечно, у нее есть семья и уже двое детей, но на сторонние проекты и проектики Юлия не отвлекается.
Пока непонятно, в какой именно из слотов личного времени Загитовой впишется школа за миллиард рублей с ее напряженным сердцебиением живого организма. Опять же, Липницкой не приходится решать никакие управленческие вопросы, контролировать бюджет, нанимать тренеров и вести документооборот. Она может сосредоточиться только на ледовой работе линейного тренера.
Алина пока как будто пытается объять необъятное, и именно этими намерениями вызывает недоверие у скептиков. В 24 года можно, пожалуй, проявить себя как хороший управленец, можно стать толковым тренером, можно запустить собственную линию одежды и даже с успехом провести несколько ледовых шоу, заодно став народной любимицей телевизора. Но успевать одинаково хорошо во всем вышеперечисленном? Даже Гермиона с волшебным маховиком времени в саге о Гарри Поттере не смогла справиться с такой многозадачностью без последствий.
Конечно, Загитова имеет право просто дать школе свое имя и вообще там не появляться, или появляться редко в качестве почетного гостя. Таких примеров довольно много - в России и СНГ есть несколько заведений имени Ильи Авербуха, школа Алексея Ягудина, Елены Бережной, Ирины Слуцкой и других.
Но она теперь прямо говорит о том, что хочет встать у бортика не на камеру. "Да, не обязана, но я хочу тренировать. Я ловлю кайф от того, что причастна к пути ребят в фигурном катании.
Не буду спорить — мне действительно нужно набираться опыта в тренерской работе. Но недавно у нас была репетиция с детьми, и коллеги сказали, что я хорошо лажу с ними. Могу донести без крика, что нужно делать", - сказала Загитова в интервью "Бизнес-онлайн".
Пока что в этих словах больше романтики, чем жизни. Тренировать детей в Казани - значит, осесть там на постоянной основе, полноценно переехав из Москвы. Быть причастной к пути ребят в фигурном катании - не то же самое, что на двух репетициях без крика объяснить уже обученным кем-то детям, что тебе от них нужно.
Загитова стала олимпийской чемпионкой, потому что со своими собственными талантами оказалась на стыке двух мощных течений - родительской готовности пожертвовать всем ради дочери и тренерского фанатизма. Тутберидзе работала с ней несколько лет, подбирала ключик к подростковой голове, возвращала после побегов из Новогорска и натаскивала на убийственный контент не потому что хотела быть причастной к пути девочки Алины в фигурном катании. Просто в этом и была вся ее, Тутберидзе, жизнь. И это, кажется, единственный способ вырастить чемпиона. Пока Алине такое не по зубам.
Впрочем, она такого и не обещает. Если какие-то вдохновленные ее именем дети придут на новенький каток, научатся управлять своим телом, закалят организм и характер и потом уйдут в жизнь, не связанную со спортом - это тоже будет очень здорово.
