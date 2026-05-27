Россия потребует реакции от МАГАТЭ на удары по ЗАЭС, заявил Лихачев

АСТАНА, 27 мая - РИА Новости. Россия не видит должной реакции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на удары Украины по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и будет требовать ее, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Также Лихачев добавил, что МАГАТЭ должно сохранять свой профессионализм, который, по его словам, заключается прежде всего в обеспечении безопасности ядерного объекта такого масштаба.