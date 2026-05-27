Россия потребует реакции от МАГАТЭ на удары по ЗАЭС, заявил Лихачев
18:34 27.05.2026
Россия потребует реакции от МАГАТЭ на удары по ЗАЭС, заявил Лихачев

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Алексей Лихачев
Алексей Лихачев. Архивное фото
  • Россия не видит должной реакции МАГАТЭ на удары Украины по Запорожской атомной электростанции.
  • Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что Россия будет требовать от МАГАТЭ адресных заявлений об атаках на персонал ЗАЭС и город Энергодар.
  • Он добавил, что МАГАТЭ должно сохранять профессионализм, который заключается в обеспечении безопасности ядерного объекта такого масштаба.
АСТАНА, 27 мая - РИА Новости. Россия не видит должной реакции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на удары Украины по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и будет требовать ее, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Мы не видим должной реакции МАГАТЭ на эти удары (по ЗАЭС - ред.). Да, несколько дней назад было сделано заявление о недопустимости ударов по инфраструктуре, где бы эта инфраструктура ни находилась. Но никто не бьет по инфраструктуре никаких станций в мире в последние дни, кроме однозначных жестких ударов по ЗАЭС. И, естественно, мы будем не просто просить, мы будем требовать, чтобы МАГАТЭ произнесло эти слова. Произнести слова, адресные об атаках на персонал Запорожской атомной электростанции, город Энергодар", - заявил Лихачев в Астане на встрече с журналистами.
Также Лихачев добавил, что МАГАТЭ должно сохранять свой профессионализм, который, по его словам, заключается прежде всего в обеспечении безопасности ядерного объекта такого масштаба.
РоссияМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Алексей Лихачев
 
 
