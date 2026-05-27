Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 180 боевиков и военную технику в зоне ответственности Южной группировки.
- Российские бойцы нанесли поражение формированиям нескольких бригад противника в нескольких районах ДНР.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли до 180 военных, два танка, в том числе танк "Leopard" производства ФРГ за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
Как сообщило Минобороны, ВС РФ нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Пискуновка, Ореховатка, Николаевка, Новоселовка, Рай-Александровка, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю... Противник потерял до 180 военнослужащих, два танка, в том числе танк "Leopard" производства ФРГ, боевую машину пехоты, бронетранспортер "Stryker" производства США, пять боевых бронированных машин, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сводке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18