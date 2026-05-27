Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что Европа видит в Украине "дееспособного и закаленного войной" партнера на восточном фланге ЕС.
- Он подчеркнул, что Украина находится на необратимом пути в Европейский союз, но для вступления в ЕС она должна соблюсти копенгагенские критерии.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что Европе нужна Украина как "дееспособный и закаленный войной" партнер на восточном фланге ЕС.
"Будущее Украины - в Европейском союзе. Сейчас она находится на необратимом пути к этому будущему. И все в Европе могут быть за это благодарны", - заявил Йеттен на конференции по безопасности в Гааге, текст выступления которого распространил кабмин Нидерландов.
По словам премьер-министра, пока конфликт на Украине продолжается и "нарастает российская угроза Западу", Европе нужно осознать преимущества наличие "дееспособного и закаленного на поле боя" партнера на восточном фланге Евросоюза.
При этом он добавил, что копенгагенские критерии для вступления в ЕС должны быть обязательно соблюдены Украиной.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".