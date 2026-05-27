Рейтинг@Mail.ru
Премьер Нидерландов заявил, что Европе нужна закаленная войной Украина - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 27.05.2026
Премьер Нидерландов заявил, что Европе нужна закаленная войной Украина

Йеттен: Европе нужна Украина как закаленный войной партнер

© AP Photo / Petros KaradjiasПремьер-министр Нидерландов Роб Йеттен
Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что Европа видит в Украине "дееспособного и закаленного войной" партнера на восточном фланге ЕС.
  • Он подчеркнул, что Украина находится на необратимом пути в Европейский союз, но для вступления в ЕС она должна соблюсти копенгагенские критерии.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что Европе нужна Украина как "дееспособный и закаленный войной" партнер на восточном фланге ЕС.
"Будущее Украины - в Европейском союзе. Сейчас она находится на необратимом пути к этому будущему. И все в Европе могут быть за это благодарны", - заявил Йеттен на конференции по безопасности в Гааге, текст выступления которого распространил кабмин Нидерландов.
По словам премьер-министра, пока конфликт на Украине продолжается и "нарастает российская угроза Западу", Европе нужно осознать преимущества наличие "дееспособного и закаленного на поле боя" партнера на восточном фланге Евросоюза.
При этом он добавил, что копенгагенские критерии для вступления в ЕС должны быть обязательно соблюдены Украиной.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Бортников: Запад превратил Украину в полигон по испытанию новых видов вооружения - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Бортников назвал Украину крупнейшим центром контрабанды оружия в Европе
26 мая, 09:02
 
В миреУкраинаЕвропаРоб ЙеттенЕвросоюзНидерланды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала