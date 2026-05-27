17:24 27.05.2026
В Госдуме назвали сумасшествием штрафы на Украине за русский язык

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов считает, что штрафы за использование русского языка в речи — это состояние, близкое к сумасшествию.
  • Депутат Первомайского горсовета Николаевской области была оштрафована на 8,5 тысяч гривен за то, что говорила на заседании на русском языке.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Штрафы за использование в речи русского языка - это состояние, близкое к сумасшествию, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
Во вторник в офисе уполномоченного по защите государственного языка на Украине сообщили, что депутата Первомайского горсовета Николаевской области оштрафовали на 8,5 тысяч гривен (192 доллара) из-за того, что та говорила на заседании на русском языке.
"Как клинику можно обсуждать? Такой большой дом сумасшедших, а мы с вами активно используем это как информационный повод. Обсуждать бессмысленно, но это уже близкое к сумасшествию состояние, это уже область других специалистов", - сказал Шолохов в беседе с "Лентой.ру".
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года Верховная рада приняла законопроект о нацменьшинствах. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получать серьезные поблажки.
