17:35 27.05.2026

Решение Токио в отношении России вызвало бурную реакцию в Японии

© AP Photo / Eugene Hoshiko — Флаг Японии
Флаг Японии. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Читатели Yahoo News Japan активно обсуждают визит японской правительственной делегации в Россию.
"Ммм, так наша страна наконец-то решила перейти к диалогу? Видимо, запасы нефти уже на исходе", — написал один из комментаторов.
"А я вообще не понимаю, почему нам запрещают дружить с Россией. В конце концов, с Израилем и Соединенными Штатами наша страна находится в очень близких отношениях, а тут хоть польза будет", — отметил другой читатель.
"Ну хоть какие-то подвижки! Хоть кто-то в кабинете министров усердно работает в интересах собственной родины", — указал еще один пользователь.
"Японии необходим альянс с Россией, США и Индией для обеспечения экономического сотрудничества", — подчеркнул другой комментатор.
Накануне РИА Новости сообщило, что делегация от Минэкономики и МИД Японии прибыла с визитом в Россию. В апреле агентство Киодо дважды писало о планах представителей крупнейших японских компаний посетить Россию. Сначала официальные лица опровергали эту информацию, но позднее Минэкономики страны подтвердило подготовку поездки бизнес-миссии. При этом утверждается, что ее цель — не продвижение сотрудничества, как писали СМИ, а защита активов японских компаний.
Комментируя сообщения о визите, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь идет о контактах на уровне правительств, а не по линии Кремля.
Официальный представитель МИД Мария Захарова уточнила, что ведомство не предлагало провести встречу для возобновления диалога и не получало таких запросов от Токио. По ее словам, если правительство Японии действительно хочет обеспечить интересы своих корпораций в России, то начинать следует с создания нормальной, способствующей ведению бизнеса политической атмосферы.
