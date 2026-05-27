Решение Токио в отношении России вызвало бурную реакцию в Японии

"Ммм, так наша страна наконец-то решила перейти к диалогу? Видимо, запасы нефти уже на исходе", — написал один из комментаторов.

"Ну хоть какие-то подвижки! Хоть кто-то в кабинете министров усердно работает в интересах собственной родины", — указал еще один пользователь.

Накануне РИА Новости сообщило, что делегация от Минэкономики и МИД Японии прибыла с визитом в Россию. В апреле агентство Киодо дважды писало о планах представителей крупнейших японских компаний посетить Россию. Сначала официальные лица опровергали эту информацию, но позднее Минэкономики страны подтвердило подготовку поездки бизнес-миссии. При этом утверждается, что ее цель — не продвижение сотрудничества, как писали СМИ, а защита активов японских компаний.