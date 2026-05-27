Глава Банка Японии заявил, что страна столкнулась с нефтяным шоком

14:02 27.05.2026
Глава Банка Японии заявил, что страна столкнулась с шоком от роста цен на нефть

Нефтяная качалка. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что страна сталкивается с шоком от растущих цен на нефть.
  • Правительство Японии выделит 513,5 миллиарда иен (3,23 миллиарда долларов) на субсидии на электричество и газ из-за повышения цен.
ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что страна сталкивается с шоком от растущих цен на нефть, передает агентство Киодо.
«
"Экономика сталкивается с шоком цен на нефть", - сказал Уэда, добавив, что в зависимости от ситуации вокруг роста зарплат и валютного курса влияние на инфляцию может отличаться.
Агентство отмечает, что в связи с устойчивым подорожанием нефти возрастают риски дальнейшего роста цен.
Во вторник стало известно, что правительство Японии выделит 513,5 миллиарда иен (3,23 миллиарда долларов) на субсидии на электричество и газ в связи с повышением цен из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. В большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
