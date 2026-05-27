В ОП предложили сделать 1 июня выходным для многодетных семей

Краткий пересказ от РИА ИИ Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил сделать 1 июня выходным днем для многодетных семей в России.

Гриб считает, что дополнительный выходной нужно закрепить в Трудовом кодексе РФ как меру поддержки многодетных семей.

Эксперт также отметил необходимость расширения мер поддержки многодетных семей во всех сферах.

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, необходимо сделать выходным днем в России для многодетных семей, это станет хорошей мерой поддержки, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

"Считаю, что необходимо сделать 1 июня выходным днем для многодетных семей. Тем самым мы подчеркнем важность многодетных семей в России , выделим в отдельную категорию, что семьи с тремя и более детьми имеют право на дополнительный выходной", - сказал Гриб

Эксперт отметил, что дополнительный выходной нужно закрепить в Трудовом кодексе РФ, так как это, по его словам, станет хорошей мерой поддержки для многодетных семей.

"День защиты детей - это праздник для всех. Я не уверен, что нужно вводить выходной для всех граждан с детьми, однако для многодетных - нужно. И включить это в Трудовой кодекс", - добавил Гриб.