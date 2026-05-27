Опрос показал, сколько работающих россиян еженедельно занимаются спортом

Краткий пересказ от РИА ИИ 62% работающих россиян еженедельно занимаются спортом.

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Шесть из десяти (62%) работающих граждан РФ еженедельно занимаются спортом, 32% из них делают это два-три раза в неделю, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ.

По данным опроса, 62% работающих россиян еженедельно занимаются спортом, 19% из них делают это ежедневно/почти ежедневно, 32% - два-три раза в неделю, 11% - раз в неделю. Компенсация расходов на спорт (49%), создание условий для занятий спортом на работе (28%), сдача нормативов ГТО с поощрением (20%) - наиболее востребованные работающими меры поддержки спорта со стороны работодателя.

Четыре из десяти (41%) работающих в найме рассказали о наличии программ поддержки занятий спортом на работе. В последние три года россияне активнее всего участвовали в корпоративных спортивных соревнованиях (29%), пользовались возможностями на работе для занятий спортом (24%), сдавали нормативы ГТО и получали от работодателя поощрение (10%). Среди тех, у кого нет таких программ, 80% хотели бы воспользоваться такой мерой поддержки.