Рейтинг@Mail.ru
В Энергодаре возникли перебои с интернетом из-за удара ВСУ - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:59 27.05.2026 (обновлено: 19:13 27.05.2026)
В Энергодаре возникли перебои с интернетом из-за удара ВСУ

В Энергодаре возникли перебои с интернетом и связью из-за удара ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ нанесли массированный удар по объектам в Энергодаре, включая ключевой пункт управления интернет-провайдеров.
  • В городе перебои с интернетом и сотовой связью, специалисты работают над восстановлением доступа к интернету.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по одному из ключевых пунктов управления интернет-провайдеров города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, в городе перебои со связью, сообщил мэр города Максим Пухов.
"Этой ночью нанесен очередной массированный удар по нашим объектам. Опять под ударами оказались энергетика, административные здания. В том числе удар был нанесен по одному из ключевых пунктов управления интернет-провайдеров, из-за чего на постоянной нормальной основе не восстановлено ни интернет-вещание, ни сотовая связь", - сказал Пухов в обращении к жителям города, опубликованном в его канале на платформе "Макс".
По его словам, специалисты уже работают, чтобы восстановить доступ к интернету в полном объеме.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала