В Энергодаре возникли перебои с интернетом из-за удара ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по одному из ключевых пунктов управления интернет-провайдеров города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, в городе перебои со связью, сообщил мэр города Максим Пухов.

По его словам, специалисты уже работают, чтобы восстановить доступ к интернету в полном объеме.