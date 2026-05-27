В Энергодаре возникли перебои с интернетом из-за удара ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по одному из ключевых пунктов управления интернет-провайдеров города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, в городе перебои со связью, сообщил мэр города Максим Пухов.
"Этой ночью нанесен очередной массированный удар по нашим объектам. Опять под ударами оказались энергетика, административные здания. В том числе удар был нанесен по одному из ключевых пунктов управления интернет-провайдеров, из-за чего на постоянной нормальной основе не восстановлено ни интернет-вещание, ни сотовая связь", - сказал Пухов в обращении к жителям города, опубликованном в его канале на платформе "Макс".
По его словам, специалисты уже работают, чтобы восстановить доступ к интернету в полном объеме.
22 июня 2022, 17:18