Пентагон планирует символический рост сухопутных войск в 2027 году
04:27 27.05.2026
Пентагон планирует символический рост сухопутных войск в 2027 году

Солдаты армии США. Архивное фото
  • Пентагон планирует символическое увеличение сухопутных войск США в 2027 году.
  • Общая численность сухопутных войск вырастет всего на 282 человека, при этом число кадровых военных увеличится на 6 324 за счет сокращения резервистов.
ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Пентагон планирует только символическое увеличение сухопутных войск США в 2027 году, выяснило РИА Новости, изучив бюджетный запрос военного ведомства на фоне заявлений его главы Пита Хегсета.
В субботу Хегсет заявил, что сухопутные войска США достигли целевых показателей по набору и вырастут в численности в следующем году.
Запрос министерства войны США на 2027 финансовый год показывает лишь незначительный прирост таких войск, следует из изученных РИА Новости документов.
План по набору действительно увеличится с 61 500 до 65 000 новобранцев, но общая численность сухопутных войск вырастет всего на 282 человека (до 488 016). При этом число кадровых военных расширится на 6 324 человека, но во многом за счет сокращения резервистов – их станет меньше на 6 042.
В марте сообщалось, что руководство американских сухопутных войск повысило возрастной порог для новобранцев с 35 до 42 лет и упростило набор кандидатов с судимостью за марихуану. Повышение возрастного ценза стало частью продолжающейся реформы Пентагона по преодолению кризиса комплектования в 2022-2023 годах.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн в мае заявил, что совокупная численность вооруженных сил США, включая ВВС, ВМС и другие рода войск, составляет 1,8 миллиона военнослужащих.
