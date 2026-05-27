Пентагон планирует символический рост сухопутных войск в 2027 году

ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Пентагон планирует только символическое увеличение сухопутных войск США в 2027 году, выяснило РИА Новости, изучив бюджетный запрос военного ведомства на фоне заявлений его главы Пита Хегсета.
Запрос министерства войны США на 2027 финансовый год показывает лишь незначительный прирост таких войск, следует из изученных РИА Новости документов.
План по набору действительно увеличится с 61 500 до 65 000 новобранцев, но общая численность сухопутных войск вырастет всего на 282 человека (до 488 016). При этом число кадровых военных расширится на 6 324 человека, но во многом за счет сокращения резервистов – их станет меньше на 6 042.
В марте сообщалось, что руководство американских сухопутных войск повысило возрастной порог для новобранцев с 35 до 42 лет и упростило набор кандидатов с судимостью за марихуану. Повышение возрастного ценза стало частью продолжающейся реформы Пентагона по преодолению кризиса комплектования в 2022-2023 годах.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн в мае заявил, что совокупная численность вооруженных сил США, включая ВВС, ВМС и другие рода войск, составляет 1,8 миллиона военнослужащих.