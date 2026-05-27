17:24 27.05.2026
Четыре образовательно-производственных кластера откроют на Вологодчине

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Четыре новых образовательно-производственных кластера откроют в Вологодской области в 2027 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Регион добился победы в конкурсном отборе федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".
"Экспертная комиссия Минпросвещения России поддержала четыре заявки от Вологодской области. Это один из лучших показателей в стране с учетом высокой конкуренции: всего было подано 389 заявок от субъектов Российской Федерации. Благодаря победе в конкурсе система среднего профессионального образования региона сделает мощный рывок в подготовке кадров под реальные запросы ключевых отраслей экономики", – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Так, в рамках федерального проекта "Профессионалитет" будут сформированы кластеры "Сельское хозяйство" в Грязовецком политехническом техникуме, "Туризм и сфера услуг" в Вологодском колледже сервиса, "Транспорт" в Вологодском техническом колледже и "Строительная отрасль" в Вологодском строительном колледже.
Как подчеркнул глава региона, создание трех новых образовательных пространств в областной столице особенно актуально, учитывая, что в 2027 году город отметит 880-летний юбилей. Всего на реализацию четырех проектов будет привлечено более 360 миллионов рублей из федерального бюджета.
К концу следующего года на Вологодчине будут функционировать уже 17 кластеров "Профессионалитета". Напомним, что учреждения СПО – участники проекта тесно взаимодействуют с работодателями, что позволяет студентам обучаться на современном оборудовании и гарантированно получить место работы в будущем. Ответственным за реализацию инициативы в регионе является министерство образования Вологодской области.
Вологодская областьГеоргий ФилимоновОбразование
 
 
