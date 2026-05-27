Рейтинг@Mail.ru
Власов занял четвертое место на этапе "Джиро д'Италия" - РИА Новости Спорт, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 27.05.2026 (обновлено: 18:51 27.05.2026)
Власов занял четвертое место на этапе "Джиро д'Италия"

Власов из Bora-Hansgrohe занял четвертое место на 17-м этапе "Джиро д'Италия"

© Фото : Сайт Bora-HansgroheАлександр Власов
Александр Власов - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© Фото : Сайт Bora-Hansgrohe
Александр Власов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Власов из Bora-Hansgrohe занял четвертое место на 17-м этапе "Джиро д'Италия".
  • Победу одержал Михаэль Вальгрен из EF Education-EasyPost.
  • В генеральной классификации продолжает лидировать датчанин Йонас Вингегор из Visma.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российский велогонщик команды Bora-Hansgrohe Александр Власов занял четвертое место на 17-м этапе многодневки "Джиро д'Италия".
На этапе протяженностью 202 км первенствовал датчанин Михаэль Вальгрен из команды EF Education-EasyPost, преодолевший дистанцию за 4 часа 41 минуту 33 секунды. Вторым стал норвежец Андреас Лекнесунд из Uno-X Mobility (отставание - 3 секунды), третьим - итальянец Дамиано Карузо из Bahrain Victorious (+0.06). Власов также уступил лидеру 6 секунд.
В генеральной классификации продолжает лидировать датчанин Йонас Вингегор из Visma со временем 66 часов 57 минут 14 секунд. Австриец Феликс Галль из Decathlon CMA CGM Team (+4.03) идет вторым, третьим - нидерландец Тим Аренсман из Ineos (+4.27). Власов поднялся с 25-й на 22-ю строчку, он отстает от лидера на 39 минут 51 секунду.
Следующий этап протяженностью 171 км пройдет в четверг.
Олег Сиенко - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Сиенко стал единственным кандидатом на главу Федерации велосипедного спорта
18 мая, 15:24
 
СпортМихаэль ВальгренАлександр ВласовBahrain VictoriousДжиро д'ИталияВелоспорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    М. Трунгеллити
    7567
    6716
  • Теннис
    Завершен
    К. У. Карабелли
    А. Рублев
    1636
    6167
  • Теннис
    Завершен
    Ю. Стародубцева
    Е. Рыбакина
    367
    616
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Рибера
    366
    611
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Райо Вальекано
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала