Власов занял четвертое место на этапе "Джиро д'Италия"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российский велогонщик команды Bora-Hansgrohe Александр Власов занял четвертое место на 17-м этапе многодневки "Джиро д'Италия".
На этапе протяженностью 202 км первенствовал датчанин Михаэль Вальгрен из команды EF Education-EasyPost, преодолевший дистанцию за 4 часа 41 минуту 33 секунды. Вторым стал норвежец Андреас Лекнесунд из Uno-X Mobility (отставание - 3 секунды), третьим - итальянец Дамиано Карузо из Bahrain Victorious (+0.06). Власов также уступил лидеру 6 секунд.
В генеральной классификации продолжает лидировать датчанин Йонас Вингегор из Visma со временем 66 часов 57 минут 14 секунд. Австриец Феликс Галль из Decathlon CMA CGM Team (+4.03) идет вторым, третьим - нидерландец Тим Аренсман из Ineos (+4.27). Власов поднялся с 25-й на 22-ю строчку, он отстает от лидера на 39 минут 51 секунду.
Следующий этап протяженностью 171 км пройдет в четверг.