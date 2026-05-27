14:19 27.05.2026 (обновлено: 14:26 27.05.2026)
Во Владимире мотоциклист сбил двух детей

Во Владимире мотоциклист сбил двух детей на пешеходном переходе

© Фото : УМВД России по Владимирской области/ВконтактеНа месте ДТП с участием мотоцикла во Владимире. 27 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Владимире водитель мотоцикла Yamaha сбил двух детей 2013 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе.
  • Один из детей госпитализирован, по второму информация уточняется.
ТУЛА, 27 мая – РИА Новости. Ребенка госпитализировали после того, как его с товарищем на пешеходном переходе сбил водитель мотоцикла во Владимире, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону.
По данным ведомства, утром в среду водитель мотоцикла Yamaha сбил двух детей 2013 года рождения, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Большая Нижегородская во Владимире.
"Один из детей госпитализирован, по второму информация уточняется", - рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что по факту ДТП проводится проверка.
