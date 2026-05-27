Во Владимире мотоциклист сбил двух детей

ТУЛА, 27 мая – РИА Новости. Ребенка госпитализировали после того, как его с товарищем на пешеходном переходе сбил водитель мотоцикла во Владимире, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону.
По данным ведомства, утром в среду водитель мотоцикла Yamaha сбил двух детей 2013 года рождения, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Большая Нижегородская во Владимире.
"Один из детей госпитализирован, по второму информация уточняется", - рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что по факту ДТП проводится проверка.