VK Видео ускорил загрузку сайта в 1,5 раза, а запуск видео — в 2,5 раза

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Компания обновила архитектуру сайта Компания обновила архитектуру сайта vkvideo.ru . Переход между разделами происходит бесшовно: обновляется только контент, без перезагрузки всей страницы. В результате видео запускаются быстрее даже при медленном интернете.

Благодаря изменению архитектуры сайт стал загружаться в 1,5 раза быстрее, загрузка видео ускорилась на 60%, время получения первого кадра сократилось в 2,5 раза.

Обновление улучшило базовые сценарии использования VK Видео: зрители могут комфортно исследовать витрины контента и главную страницу, смотреть видео при низкой скорости интернета.