Рейтинг@Mail.ru
VK Видео ускорил загрузку сайта в 1,5 раза, а запуск видео — в 2,5 раза - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 27.05.2026

VK Видео ускорил загрузку сайта в 1,5 раза, а запуск видео — в 2,5 раза

© iStock.com / milan2099Девушка работает за компьютером
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© iStock.com / milan2099
Девушка работает за компьютером
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Компания обновила архитектуру сайта vkvideo.ru. Переход между разделами происходит бесшовно: обновляется только контент, без перезагрузки всей страницы. В результате видео запускаются быстрее даже при медленном интернете.
Благодаря изменению архитектуры сайт стал загружаться в 1,5 раза быстрее, загрузка видео ускорилась на 60%, время получения первого кадра сократилось в 2,5 раза.
Обновление улучшило базовые сценарии использования VK Видео: зрители могут комфортно исследовать витрины контента и главную страницу, смотреть видео при низкой скорости интернета.
"Мы продолжаем совершенствовать инфраструктуру VK Видео, чтобы просмотр контента оставался быстрым и стабильным вне зависимости от устройства или качества сети. Обновление веб-версии позволило улучшить пользовательский опыт — от загрузки интерфейса до старта воспроизведения видео", — отметил руководитель департамента разработки мультимедиатехнологий VK Игорь Никифоров.
 
Игорь НикифоровВКонтактеСоцсети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала