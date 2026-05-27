Песков рассказал, в чем особенность визита Путина в Казахстан
12:55 27.05.2026
Песков рассказал, в чем особенность визита Путина в Казахстан

Песков: двойные госвизиты в одну страну являются редкостью

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава государства Владимир Путин отправляется с государственным визитом в Казахстан 27 мая.
  • Двойные государственные визиты в одну страну в рамках одного президентского срока редки и свидетельствуют о высоком уровне отношений между странами, подчеркнул Песков.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. "Двойные государственные визиты" главы государства в одну страну во время одного президентского срока являются редкостью и показывают высокий уровень отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин 27 мая отправляется в Казахстан. Визит носит статус государственного, вопреки протокольной традиции, когда в рамках одного президентского срока проводится, как правило, один государственный визит. Предыдущий госвизит Путина в Казахстан прошел в ноябре 2024 года.
"Это было, это не уникальная ситуация, но это бывает очень редко", - прокомментировал статус визита Песков.
Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что решение о госвизите, безусловно, говорит об очень высоком уровне отношений.
Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая.
Путин заявил об укреплении сырьевой независимости России и Казахстана
