Песков рассказал, в чем особенность визита Путина в Казахстан

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. "Двойные государственные визиты" главы государства в одну страну во время одного президентского срока являются редкостью и показывают высокий уровень отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин 27 мая отправляется в Казахстан. Визит носит статус государственного, вопреки протокольной традиции, когда в рамках одного президентского срока проводится, как правило, один государственный визит. Предыдущий госвизит Путина в Казахстан прошел в ноябре 2024 года.
"Это было, это не уникальная ситуация, но это бывает очень редко", - прокомментировал статус визита Песков.
Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что решение о госвизите, безусловно, говорит об очень высоком уровне отношений.
Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая.