Парламент Венгрии приостановил выход страны из МУС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутаты парламента Венгрии одобрили законопроект, останавливающий процесс выхода страны из Международного уголовного суда.
- За проголосовал 131 парламентарий, против — двое, 39 воздержались.
БУДАПЕШТ, 27 мая — РИА Новости. Депутаты парламента Венгрии одобрили законопроект, останавливающий процесс выхода страны из Международного уголовного суда.
"Парламент принял измененный законопроект 131 голосом за, двумя против при 39 воздержавшихся", — огласила результаты спикер Агнеш Форстхоффер.
Год назад венгерские депутаты проголосовали за выход из МУС. Тогдашний премьер-министр Виктор Орбан объяснял это тем, что в последние годы организация превратилась из беспристрастной в политическую.
Поводом для этого решения стала выдача судом ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.
Новый глава венгерского правительства Петер Мадьяр еще до вступления в должность заявлял, что до 2 июня отзовет заявление о выходе из МУС.