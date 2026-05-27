Рейтинг@Mail.ru
Вагенкнехт потребовала отставки Мерца - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 27.05.2026
Вагенкнехт потребовала отставки Мерца

Вагенкнехт потребовала отставки Мерца с поста канцлера Германии

© AP Photo / Martin MeissnerСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© AP Photo / Martin Meissner
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сара Вагенкнехт потребовала ухода Фридриха Мерца с поста канцлера.
  • Она считает итоги года правления Мерца катастрофичными и планирует выступить с призывом к его отставке на мероприятии в Берлине.
БЕРЛИН, 27 мая - РИА Новости. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт потребовала ухода Фридриха Мерца с поста канцлера.
«

"Исторический обман избирателей, экономический кризис, взрывной рост цен, растущая угроза войны - итоги одного года Мерца на посту канцлера катастрофичны! Если это правительство продолжит в том же духе еще три года, Германию уже едва ли удастся спасти... Мерц должен уйти!" - написала Вагенкнехт в соцсети X.

С этим же призывом в четверг Вагенкнехт выступит на мероприятии в Берлине вместе с кандидатами от ССВ в Палату депутатов Берлина Александром Кингом и Михаэлем Людерсом.
Ранее таблоид Bild со ссылкой на источники сообщил, что в руководстве входящего в правящую коалицию Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждают возможность замены Фридриха Мерца другим политиком на посту канцлера.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Заявление Мерца о России поразило немецкого политика
21 января, 14:02
 
В миреБерлин (город)ГерманияСара ВагенкнехтФридрих МерцBildХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала