Вагенкнехт потребовала отставки Мерца

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сара Вагенкнехт потребовала ухода Фридриха Мерца с поста канцлера.
- Она считает итоги года правления Мерца катастрофичными и планирует выступить с призывом к его отставке на мероприятии в Берлине.
БЕРЛИН, 27 мая - РИА Новости. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт потребовала ухода Фридриха Мерца с поста канцлера.
«
"Исторический обман избирателей, экономический кризис, взрывной рост цен, растущая угроза войны - итоги одного года Мерца на посту канцлера катастрофичны! Если это правительство продолжит в том же духе еще три года, Германию уже едва ли удастся спасти... Мерц должен уйти!" - написала Вагенкнехт в соцсети X.
С этим же призывом в четверг Вагенкнехт выступит на мероприятии в Берлине вместе с кандидатами от ССВ в Палату депутатов Берлина Александром Кингом и Михаэлем Людерсом.
Ранее таблоид Bild со ссылкой на источники сообщил, что в руководстве входящего в правящую коалицию Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждают возможность замены Фридриха Мерца другим политиком на посту канцлера.
Заявление Мерца о России поразило немецкого политика
21 января, 14:02