"Уралвагонзавод" предложит Индии модернизировать танки с учетом СВО

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. "Уралвагонзавод" предложит Индии модернизировать танки с учетом разработанных на СВО конструкторских и технических решений, сообщил РИА Новости генеральный директор АО "Концерн "Уралвагонзавод" Александр Потапов.
"Благодаря опыту специальной военной операции мы сделали большое количество технических решений, конструкторских решений, производственных решений, которые бы усилили танк как таковой", - рассказал Потапов на торжественной церемонии открытия монумента выдающемуся государственному деятелю Юрию Максареву.
"Поэтому мы предложим нашим индийским друзьям, собственно говоря, и предлагаем, потому как они для нас стратегические партнеры уже многие-многие десятки лет, модернизацию провести той техники, которая сегодня стоит на вооружении у министерства обороны Индии", - добавил он.