14:08 27.05.2026
"Уралвагонзавод" предложит Индии модернизировать танки с учетом СВО

"Уралвагонзавод" предложит Индии усилить военную технику с учетом СВО

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкТанк Т-72 ведет стрельбу во время подготовки к совместным российско-индийским учениям
Танк Т-72 ведет стрельбу во время подготовки к совместным российско-индийским учениям. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Уралвагонзавод" планирует предложить Индии модернизировать танки с учетом решений, разработанных во время специальной военной операции.
  • По словам генерального директора концерна Александра Потапова, Индия является стратегическим партнером предприятия на протяжении многих лет.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. "Уралвагонзавод" предложит Индии модернизировать танки с учетом разработанных на СВО конструкторских и технических решений, сообщил РИА Новости генеральный директор АО "Концерн "Уралвагонзавод" Александр Потапов.
"Благодаря опыту специальной военной операции мы сделали большое количество технических решений, конструкторских решений, производственных решений, которые бы усилили танк как таковой", - рассказал Потапов на торжественной церемонии открытия монумента выдающемуся государственному деятелю Юрию Максареву.
"Поэтому мы предложим нашим индийским друзьям, собственно говоря, и предлагаем, потому как они для нас стратегические партнеры уже многие-многие десятки лет, модернизацию провести той техники, которая сегодня стоит на вооружении у министерства обороны Индии", - добавил он.
