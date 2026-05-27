"Покупали кокаин?" Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали переполох в Сети

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи соцсети X резко отреагировали на заявление Урсулы фон дер Ляйен о намерении интегрировать Украину в усилия Европы по развитию ПВО.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о намерении интегрировать Украину в усилия Европы по развитию ПВО.
"Разжигание войны — это настоящая жестокость", — написал один из комментаторов.
"Мадам, на их развитие уходят годы", — напомнил другой.
"Европейские страны разоряются из-за кровопролития на Украине", — поделился мнением еще один из пользователей.
"А вы случайно не покупали кокаин у Владимира Зеленского?" — поинтересовались читатели.
Украинское издание Kyiv Independent ранее сообщило, что Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.