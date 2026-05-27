"Покупали кокаин?" Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали переполох в Сети

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пользователи Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о намерении интегрировать Украину в усилия Европы по развитию ПВО.

"Разжигание войны — это настоящая жестокость", — написал один из комментаторов.

"Мадам, на их развитие уходят годы", — напомнил другой.

"Европейские страны разоряются из-за кровопролития на Украине", — поделился мнением еще один из пользователей.

"А вы случайно не покупали кокаин у Владимира Зеленского ?" — поинтересовались читатели.

Глава ЕК в среду заявила, что противовоздушная оборона, а также возможности по использованию беспилотников и противодействию им входят в число наиболее неотложных оборонных приоритетов Европы , и Украина "будет полностью интегрирована в эти усилия".